【美股市況】環球股滙動盪　英美債息急升　美滙升穿110　道指倒跌　納指挫近0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

能源危機續影響股滙，美滙指數升穿110關，見110.55，美股高開後反覆回軟，最多曾跌270點，本港時間凌晨2時20分，道指跌99點，納指挫近0.5%。

歐元仍處弱勢，加上資金泊入英鎊及美滙，英鎊升0.4%，受累的能源危機的歐洲及日本貨幣偏軟，歐元跌0.1%，日圓更大跌1%，失142關。

北溪一號繼續無限期關閉，俄羅斯指除非歐盟解除對俄方制裁，否則不會恢復供應天然氣。

美國8月標普全球美國服務業PMI終值43.7，較預期44.2及初值的44.1為低，同時創2020年6月以來新低。

美國8月ISM服務業指數為56.9，遠勝預期55.3，前值為56.7。

債市亦出現拋售潮，英美債息急升，美國10年期國債息率升至3.34厘，單日升超過14個基點。

英國5年期債息為穿3厘，為2010年2月以來最高；英國30年期債息更單日上升15個基點，升至3.36厘，為2014年7月以來最高。

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即市走勢︰

【22：25】道指跌145點，報31172點，納指跌1%

【22：05】道指轉跌233點，納指跌1.2%

【21：40】【美股分析】摩根士丹利：美股最大擔憂可能是經濟放緩 標指最熊睇3000點

【21：30】美國股滙齊升，美滙指數升穿110關，見110.3，美股開市向好，道指開市升96點，納指升0.1%

【21：13】【日圓滙價】日圓退守143再創24年低、兌港元下試5.5 滙豐估日圓有機會跌穿145

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【19：14】【北溪一號】俄羅斯天然氣國企稱恢復供氣取決於西門子能源 西門子反駁「不能理解」

【19：05】道指期貨升201點，納指期貨升0.7%

【12：29】道指期貨升135點，報31447點；標指期貨升18點，報3942點；納指期貨升75點或0.6%，報12179點。

【11：41】【會計監管】安永據報本周就分拆諮詢業務上市進行投票 1.3萬名合伙人料獲逾百萬美元報酬

【10：47】【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 Canalys：iPhone14供應鏈的備貨已與iPhone13相等

【10：43】【美股焦點】Meta旗下Instagram遭愛爾蘭重罰近32億港元 因涉不當處理兒童數據

【09：36】【國際油價】OPEC+減產 沙特︰將續保持警惕 準備好先發制人

==以下9月5日（周一）股市==

美國周一勞動節假期休市，但滙市明顯波動，美滙指數曾高見110.27的20年高位，歐元、英鎊、日圓都在20年以上低位俳徊。因應俄羅斯再度暫停「北溪一號」天然氣運輸，歐洲天然氣價再度急升拖累歐股表現。

歐股收市升跌不一，泛歐指數STOXX 600曾急挫1.89%後跌幅縮窄，收市跌0.62%，德國DAX指數跌2.2%、法國CAC40指數亦跌1.2%，富時100指數則靠穩微升0.09%。

美股指數期貨方面，道指期貨最新升109點、標指期貨升12點。

美元指數走強，歐元低見0.9876的20年低位，英鎊亦曾見1.1444的37年新低，日圓續在140水平以上的逾20低位。本港時間今晨零時50分，美滙指數報109.8，升0.25%；歐元報0.993，跌0.24%；日圓140.53，跌0.23%；英鎊報1.1516，升0.06%。

OPEC+開會討論10月產量，落實每日輕微減產10萬桶，重回8月產量水平，油價顯著向好，紐約期油升3.5%，迫近每桶90美元關口，午市升幅稍收窄至2.6%。

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焦點新聞︰

【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆 美滙破110關、英日歐匯價齊創數十年低

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即市走勢︰

【01：46】德國將保留兩座核電站，以作後備能源供應

德國政府周一表示，將保持剩餘的3座核電站中的兩座可用於發電。保留發電能力的兩座核電站——Isar 2和Neckarwestheim 2核電站發電量均為1400兆瓦，仍將於2022年12月31日與Emsland核電站一起關閉。

若今年冬天出現電力短缺，這兩座核電站將能夠被調用，以作儲備發電設施。並將能夠為製造商和家庭供暖騰出天然氣。經濟部長哈貝克指出，法國的核電能力緊張，而法國在歐洲電力批發市場內與德國相連，此外，乾旱遏制水力發電和火力發電，阻礙煤炭駁船向發電廠的運輸，都可能導致能源危機。

【01：09】俄羅斯能源部長：俄羅斯將在2022年減少約7%的天然氣產量，同時很可能會減少2%的石油產量。

【00：55】德國能源公司Uniper表示，70億歐元後備資金可能會在9月份耗盡，朔爾茨政府同意準備提供支持。

【00：04】德國副總理兼經濟部長哈貝克表示，正式的核電站退出時間將仍然是2022年12月31日，儲備方案考慮到危險的核技術和能源短缺問題。

【23：21】Meta Platform旗下Instagram因兒童數據保護問題，而在愛爾蘭面臨4.02億美元罰款。

【22：45】道指期貨升109點、標指期貨升12點。

【21：45】OPEC+落實減產，紐約期油升逾3.5%，暫報89.94美元；布蘭特期油升3.8%，暫報96.52美元。

【19：45】【英鎊走勢】卓慧思成英國新首相 英鎊創37年低後反彈、兌港元重上9算水平

【19：40】道指期貨升45點，納指期貨跌22點或0.2%

【18：15】道指期貨升114點，納指期貨升2點

【12：43】【TSLA】評級機構紛予Tesla垃圾評級、股東代抱不平 馬斯克回應：穆迪是無關重要的

【12：21】道指期貨升66點，報31378點；標指期貨升6點，報3930點；納指期貨升7點或近0.1%，報12111點。

【12：19】【美元走勢】高盛：日圓兌美元未來3月內料跌至145水平 美元指數升穿110關續創廿年高

【11：27】【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課 教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

【10：31】【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14 高階機料加價100美元

【10：24】【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動 避險需求推動美元續升

【08：16】【歐洲能源危機】歐盟據報將考慮進行特殊干預 包括設天然氣價格上限、暫停電力衍生品交易

【07：30】【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡 震撼美股市場

【07：30】美股上周五下挫。美股原上升，惟俄羅斯突表示「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，美股即時由升370點，倒跌474點，波幅達844點，道指上周五收市跌337點或1.1%，收報31318點，標指跌1.1%，收報3924點，納指跌1.3%，收報11630點。

【能源危機】G7宣布限油價 俄羅斯即無限期停供氣 道指高位跳水844點（不斷更新）

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩