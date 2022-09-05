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【家居設計】貝沙灣733平方呎兩房單位 冷調氛圍配色貫徹現代設計風格 流線型家具營造舒適生活空間

理財智慧 18:48 2022/09/05

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今次《室內設計》介紹的案例，是位於貝沙灣的一個733平方呎兩房單位。單位由業主自行購入，十年來一直放租予其他人居住，今年決定收回來進行重新全屋設計裝修，全屋傢俬亦經全新訂造，設計連裝修共用了4個半月時間。根據設計公司IDO Design Studio透露，由於單位只有兩人居住，所以毋須太多儲物空間，只需提供基本儲物功能就可以。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

單位設計風格方面，設計師希望以現代風格作為主軸，運用低調的冷調氛圍帶出高級感，並利用僅有的採光條件配合流線型設計，以營造出舒服溫暖氣氛。從客廳的儲物櫃、飯廳的餐檯、天花的燈槽，均可以找到弧形設計的元素，入口玄關範圍亦設有一面半圓形大鏡，流線型的設計風格可謂一脈相承。

單位樓底特別高，又有些位置需要更換冷氣機喉，因此設計師就通過加設燈槽及假天花作掩飾。弧形設計的燈槽，連貫窗簾殻和陣位，予人更為整體統一的感覺。裝修過程未有做過大型間隔改動，較大的改動也不過是將書房門改成趟門。

客飯廳：

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主人房：

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書房：

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浴室：

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裝修費用

清拆：30,000元

泥水：100,000元

油漆及兩幅藝術牆：70,000元

傢俬：180,000元

木工，門及天花：150,000元

水電：85,000元

雜費：35,000元

裝修工程總價：650,000元

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。 

相片來源：IDO Design Studio

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責任編輯：嚴浩文

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