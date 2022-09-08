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【內房危機】恒大清盤呈請聆訊再度延期至11月28日　恒大CEO肖恩：力爭在年底前公布境外債務重組方案

股市 12:37 2022/09/08

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【內房危機】恒大清盤呈請聆訊延至11月7日　另正與財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作

中國恒大 （03333） 中午公佈，高等法院原定於本周一舉行的清盤呈請聆訊再度延遲，最新呈請的聆訊日期押後至11月28日。早前高等法院批准恒大的清盤呈請聆訊延期申請，當時呈請聆訊延至11月7日。

有內媒在對上一次延期公佈後，隨即刊出恒大行政總裁肖恩的專訪，報道引述肖恩稱，上述次呈請所涉及的債務，不到恒大全部境外債務的1%，但中國恒大及顧問團隊盡全力進行了準備和抗辯，境內外債權人也通過各種方式給予信任與支持，揚言「結果符合預期」。

肖恩稱：「今天的結果和我們預期相符，集團面對困難拒絕『躺平』」。

肖恩：力爭在年底前公佈境外債務重組方案

肖恩透露，力爭在年底前公佈境外債務重組方案，中國恒大將加快推動集團作為主體的境外債務重組等相關工作，繼續就制定重組方案積極與境外債權人進行溝通探討，配合主要境外債權人完成盡職調查。

在地產業務方面，肖恩稱，復工復產保交樓是公司當前的重中之重。截至目前，恒大集團在全國范圍內已復工的保交樓項目佔比92%。

首8個月銷售總金額181.45億人幣 首批量產車型9月下線

肖恩表示，今年1至8月恒大累計銷售40255套、總金額181.45億元（人民幣，下同）、銷售面積194.82萬平方米。其中，3月至今銷售總金額152.13億元，7至8月合計銷售已達上半年銷售額的一半。

汽車業務方面，肖恩稱，集團正在緊鑼密鼓加緊進行量產準備工作，完成了天津工廠產線的升級改造，預計首批量產車型將按計劃在9月下線，10月正式陸續向首批車主交付。

清盤呈請對恒大品牌產生負面影響

對於清盤呈請對恒大集團經營及風險化解影響，肖恩表示：「坦率地講，負面影響多少是有的，但主要是集團品牌方面的擾動。」

據恒大中午公告，公司於7月29日有關（其中包括）境外債務重組的公告，公司正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並將盡快公布一個尊重所有利益相關者權利的具體解決方案。

（第二版加入肖恩，第三版更新聆訊再押後）

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

民企內房股 中國恒大（03333） 港股 恒大

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