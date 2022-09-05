  • 33°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國駐俄大使沙利文結束任期退休 已離開莫斯科

環球政治 12:30 2022/09/05

分享：

分享：

美俄關係緊張、美國女子籃球員格里納仍遭俄羅斯拘留之際，美國駐俄羅斯大使沙利文周日（4日）結束任期，已經離開莫斯科。美國總統拜登將會提名新人選接任，期間暫時由美駐俄使館副館長擔任臨時代辦。

【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連 【下一頁】

現年62歲的沙利文（John Sullivan）為共和黨人，是律師出身，於2017年至2019年擔任副國務卿。時任美國總統特朗普（Donald Trump）2019年委任沙利文出任駐俄大使，拜登（Joe Biden）入主白宮後要求沙利文留任。

沙利文上任時，美俄關係已趨向緊張。雙方互相驅逐外交官後，美國駐俄大使館的人手大減。俄羅斯去年更禁止美國保留、僱用或承包俄羅斯或第三國職員，迫使大使館解僱182名職員，導致人手更緊張。

美國駐俄大使館周日發表聲明，宣布沙利文已完成3年任期退休，並已經離開莫斯科返回美國。而沙利文離任前最後一場活動，是於上周六（3日）出席蘇聯末代領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的葬禮。

IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束 【下一頁】

美媒形容沙利文退休突然且無先兆，但引述美國國務院消息人士指，沙利文是有計劃下退休，也屬於正常外交輪換。

國務院官員更強調，美國將繼續明確譴責克里姆林宮對烏克蘭發動的侵略戰爭，並堅定不移地致力支持烏克蘭的主權和領土完整。

美駐俄使館副館長魯德（Elizabeth Rood）將擔任臨時代辦，直到拜登提名的繼任人選獲國會確認及抵俄。魯德上月也獲提名為美國駐土庫曼斯坦大使，正等候參議院確認。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連
2022/09/04
【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
2022/09/03
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
【烏克蘭戰爭】IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束
2022/09/03
【烏克蘭戰爭】IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）
2022/09/03
【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況（第二版）
【英揆之爭】幾時有結果？英女王改於蘇格蘭任命新首相
今日
【英揆之爭】幾時有結果？英女王改於蘇格蘭任命新首相

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連
17:21 2022/09/04
【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
14:06 2022/09/03
特朗普寓所檢獲文件清單公開 部分機密文件與衣服混放
【烏克蘭戰爭】IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束
12:36 2022/09/03
【烏克蘭戰爭】IAEA料下周發表核電廠視察報告 2代表留守至戰爭結束
人事調動 地緣政治 外交 俄羅斯 美國 美俄關係 美國國務院 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間13:00）

下一篇文章

【英國王室】威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間13:00）
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」
【移民澳洲】政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力
【移民澳洲】政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力
【烏克蘭戰爭】烏稱反奪3據點 德推5057億抗高能源價（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱反奪3據點 德推5057億抗高能源價（不斷更新）
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款