美國駐俄大使沙利文結束任期退休 已離開莫斯科

美俄關係緊張、美國女子籃球員格里納仍遭俄羅斯拘留之際，美國駐俄羅斯大使沙利文周日（4日）結束任期，已經離開莫斯科。美國總統拜登將會提名新人選接任，期間暫時由美駐俄使館副館長擔任臨時代辦。

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現年62歲的沙利文（John Sullivan）為共和黨人，是律師出身，於2017年至2019年擔任副國務卿。時任美國總統特朗普（Donald Trump）2019年委任沙利文出任駐俄大使，拜登（Joe Biden）入主白宮後要求沙利文留任。

沙利文上任時，美俄關係已趨向緊張。雙方互相驅逐外交官後，美國駐俄大使館的人手大減。俄羅斯去年更禁止美國保留、僱用或承包俄羅斯或第三國職員，迫使大使館解僱182名職員，導致人手更緊張。

美國駐俄大使館周日發表聲明，宣布沙利文已完成3年任期退休，並已經離開莫斯科返回美國。而沙利文離任前最後一場活動，是於上周六（3日）出席蘇聯末代領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的葬禮。

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美媒形容沙利文退休突然且無先兆，但引述美國國務院消息人士指，沙利文是有計劃下退休，也屬於正常外交輪換。

國務院官員更強調，美國將繼續明確譴責克里姆林宮對烏克蘭發動的侵略戰爭，並堅定不移地致力支持烏克蘭的主權和領土完整。

美駐俄使館副館長魯德（Elizabeth Rood）將擔任臨時代辦，直到拜登提名的繼任人選獲國會確認及抵俄。魯德上月也獲提名為美國駐土庫曼斯坦大使，正等候參議院確認。

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責任編輯：鄭錦玲