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新英首相出爐在即 「黑馬」突然出現？

環球社會熱點 13:05 2022/09/05

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英國即將迎來新任首相，外相卓慧思估計大熱當選。但近日倫敦街頭突然出現多幅競選宣傳，一名「黑馬」高調宣布加入首相競爭，候選人正是首相府首席捕鼠大臣拉里。

【英揆之爭】幾時有結果？英女王改於蘇格蘭任命新首相 【下一頁】

拉里（Larry the Cat）的競選海報早前已在倫敦街頭廣貼，宣布拉里「競選」首相之位。負責競選活動的團隊Don't Panic更設立網站，公開拉里的「競選政綱」，當中包括承諾首相府內無謊言（no lying in No 10）。

拉里的社交平台非官方Twitter帳戶周日（4日）發文，稱「夢想可成真」，在周一（5日）保守黨公布黨魁選舉結果前，提醒民眾將有新首相出爐。

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【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」 【下一頁】

雖然一切只是惡搞，但不少網民覺得十分有趣，爭相分享自己見到的拉里「競選」海報。有民眾更不諱言，如果可以的話會選票予拉里，而非卓慧思（Liz Truss）或辛偉誠（Rishi Sunak）。

拉里自2011年入住首相官邸唐寧街10號後，開始執行捕鼠任務，2012年更晉身內閣成為首席捕鼠大臣，有英國「第一貓」之稱。

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責任編輯：吳漢培

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