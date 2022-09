新英首相出爐在即 「黑馬」突然出現？

英國即將迎來新任首相,外相卓慧思估計大熱當選。但近日倫敦街頭突然出現多幅競選宣傳,一名「黑馬」高調宣布加入首相競爭,候選人正是首相府首席捕鼠大臣拉里。

拉里(Larry the Cat)的競選海報早前已在倫敦街頭廣貼,宣布拉里「競選」首相之位。負責競選活動的團隊Don't Panic更設立網站,公開拉里的「競選政綱」,當中包括承諾首相府內無謊言(no lying in No 10)。

拉里的社交平台非官方Twitter帳戶周日(4日)發文,稱「夢想可成真」,在周一(5日)保守黨公布黨魁選舉結果前,提醒民眾將有新首相出爐。

雖然一切只是惡搞,但不少網民覺得十分有趣,爭相分享自己見到的拉里「競選」海報。有民眾更不諱言,如果可以的話會選票予拉里,而非卓慧思(Liz Truss)或辛偉誠(Rishi Sunak)。

拉里自2011年入住首相官邸唐寧街10號後,開始執行捕鼠任務,2012年更晉身內閣成為首席捕鼠大臣,有英國「第一貓」之稱。

責任編輯:吳漢培