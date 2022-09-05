  • 33°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸

環球社會熱點 12:06 2022/09/05

分享：

分享：

英國哈里王子將於今年冬天出自傳，外界關注哈里會否在書中大爆王室內幕。哈里近日與妻子梅根返回英國，展開歐洲之旅。外媒指威廉對哈里信任跌至冰點，直至哈里自傳出版前，他不會再與弟弟見面。據悉查理斯希望與哈里相聚，但遭兒子拒絕。

南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」 【下一頁】

哈里（Prince Harry）今年底會出版自傳，賣書收益將全數捐獻予慈善機構。但據報他只向英女王透露此事，連父親查理斯（Prince Charles）及哥哥威廉（Prince William）需透過傳媒得悉自傳一事。

哈里與妻子梅根（Meghan Markle） 上周已抵達英國參加活動，兩人期間會入任浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。居所與威廉新居僅5分鐘步程，但據悉哈里與威廉亦沒有安排見面。

王室傳記作家萊文（Angela Levin）透露，威廉已失去對哈里的信任，認為如果兩人有接觸，哈里可能會記錄對話，不排除他將內容寫進自傳。

萊文指，威廉夫婦盡量避免與哈里梅根接觸，認為他們經常誇大其詞、而且舉止粗魯無禮，除非他們知道哈里的Netflix紀錄片及自傳內容、或等待哈里自傳出版後，才會再次與弟弟碰面。

梅根將婚姻與曼德拉相提並論 遭南非國父孫嘲「要有自知之明」 【下一頁】

王室消息人士指，查理斯一直努力嘗試與兒子建立關係，查理斯邀請哈里夫婦返英時，隨時可入住巴爾勒莫爾城堡（Balmoral Castle），認為是讓雙方放鬆心情的好機會，卻像往常一樣被兒子婉拒。

消息人士指，查理斯自從於6月白金禧年活動，與哈里一家共度歡樂時光後，就一直很想念哈里及孫仔孫女。查理斯完全不理解，為什麼疼愛的兒子會公開大爆王室事情，甚至在電視專訪直指對父親感到失望，他被哈里與梅根發表的言論深受傷害。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國男偷小型飛機被捕 曾揚言撞超級市場（有片）
2022/09/04
美國男偷小型飛機被捕 曾揚言撞超級市場（有片）
Brooklyn夫婦登香港《Vogue》封面 碧咸嫂IG當新抱透明
今日
Brooklyn夫婦登香港《Vogue》封面 碧咸嫂IG當新抱透明
LBJ發三父子入樽照 暗示想3人同打NBA？
今日
LBJ發三父子入樽照 暗示想3人同打NBA？
加拿大持刀連環襲擊案10死15傷 警通緝兩男疑犯
今日
加拿大持刀連環襲擊案10死15傷 警通緝兩男疑犯
德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅
今日
德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅

你可能感興趣

美國男偷小型飛機被捕 曾揚言撞超級市場（有片）
18:15 2022/09/04
美國男偷小型飛機被捕 曾揚言撞超級市場（有片）
Brooklyn夫婦登香港《Vogue》封面 碧咸嫂IG當新抱透明
今日 08:05
Brooklyn夫婦登香港《Vogue》封面 碧咸嫂IG當新抱透明
LBJ發三父子入樽照 暗示想3人同打NBA？
今日 09:05
LBJ發三父子入樽照 暗示想3人同打NBA？
網絡熱話 皇室 梅根王妃 威廉王子 哈里王子 查理斯 英女皇 紀錄片 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間12:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶
英家庭平均實質收入料少逾2.7萬 多300萬人成貧戶
【烏克蘭戰爭】烏稱反奪3據點 德推5057億抗高能源價（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱反奪3據點 德推5057億抗高能源價（不斷更新）
【移民澳洲】政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力
【移民澳洲】政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款