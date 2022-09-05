【英國王室】威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸

英國哈里王子將於今年冬天出自傳，外界關注哈里會否在書中大爆王室內幕。哈里近日與妻子梅根返回英國，展開歐洲之旅。外媒指威廉對哈里信任跌至冰點，直至哈里自傳出版前，他不會再與弟弟見面。據悉查理斯希望與哈里相聚，但遭兒子拒絕。

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哈里（Prince Harry）今年底會出版自傳，賣書收益將全數捐獻予慈善機構。但據報他只向英女王透露此事，連父親查理斯（Prince Charles）及哥哥威廉（Prince William）需透過傳媒得悉自傳一事。

哈里與妻子梅根（Meghan Markle） 上周已抵達英國參加活動，兩人期間會入任浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。居所與威廉新居僅5分鐘步程，但據悉哈里與威廉亦沒有安排見面。

王室傳記作家萊文（Angela Levin）透露，威廉已失去對哈里的信任，認為如果兩人有接觸，哈里可能會記錄對話，不排除他將內容寫進自傳。

萊文指，威廉夫婦盡量避免與哈里梅根接觸，認為他們經常誇大其詞、而且舉止粗魯無禮，除非他們知道哈里的Netflix紀錄片及自傳內容、或等待哈里自傳出版後，才會再次與弟弟碰面。

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王室消息人士指，查理斯一直努力嘗試與兒子建立關係，查理斯邀請哈里夫婦返英時，隨時可入住巴爾勒莫爾城堡（Balmoral Castle），認為是讓雙方放鬆心情的好機會，卻像往常一樣被兒子婉拒。

消息人士指，查理斯自從於6月白金禧年活動，與哈里一家共度歡樂時光後，就一直很想念哈里及孫仔孫女。查理斯完全不理解，為什麼疼愛的兒子會公開大爆王室事情，甚至在電視專訪直指對父親感到失望，他被哈里與梅根發表的言論深受傷害。

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責任編輯：郭麗明