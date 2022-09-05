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【市場監管】內地整治月餅過度包裝：百元以上月餅包裝成本不應超售價15%以上　包裝層數不得超過3層

Hot Talk 11:50 2022/09/05

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【市場監管】內地整治月餅過度包裝：百元以上月餅包裝成本不應超售價15%以上　包裝層數不得超過3層

隨著中秋節臨近，月餅銷售進入高峰期，近日中紀委國家監委派駐紀檢監察組推動下，國家發改委、商務部、市場監管總局等部門聯合開展遏制「天價」月餅、整治過度包裝等行動，稱「監督監管聯動促進行業健康發展、推動社會風氣持續好轉」。

檢查經營者15萬戶次

有內媒指，8月10日市場監管總局發出《關於集中整治商品過度包裝、天價月餅和蟹卡蟹券等問題的通知》，決定用2個月時間，組織開展集中整治行動。截至8月31日，全國市場監管部門出動執法人員，檢查經營者15萬戶次，圍繞價格問題檢查酒店、商超等市場主體3萬餘家。

報道指，集中整治以來，山東、江蘇、浙江、四川等地市場監管部門已糾正一批月餅搭售、混合銷售其他商品，違反限製商品過度包裝強制性國家標準等行為。

據市場監管總局所發出《限製商品過度包裝要求 食品和化妝品》第1號修改單中規定：銷售價格在100元人民幣以上的月餅和粽子，生產組織應採取措施，控制除直接與內裝物接觸的包裝之外，所有包裝的成本不超過產品銷售價格的15%，另外月餅包裝的層數最多不超過三層等。

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編輯：李哲毅

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商品 中華人民共和國商務部 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中紀委 月餅 中秋節

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