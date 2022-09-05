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【可持續發展】恒隆發起「她領航」通過6個月師友指導提升女性領導力　表現優秀可獲實習機會

Hot Talk 11:48 2022/09/05

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【可持續發展】恒隆發起「她領航」通過6個月師友指導提升女性領導力　表現優秀可獲實習機會

恒隆地產 （00101） 發起及主辦的恒隆「她領航」計劃正式啟動，項目首階段在香港及上海兩地共同展開，香港項目由香港青年協會領袖學院合辦。40名來自各行業的精英女性將擔任「她領航」導師，通過為期6個月的師友指導、領袖培訓課程及社區項目實踐等，提升200名全國女大學生的個人涵養及職場技能，鼓勵新一代女性發揮所長、提升領導力；表現優秀的學員，更可獲得由恒隆及「她領航」導師提供的實習機會。

恒隆指，女性的發展仍然面臨諸多挑戰。作為恒隆可持續發展舉措的一部分，恒隆「她領航」計劃旨在為女大學生提供師友指導、領袖培訓及實習機會等，藉此提升她們的個人潛能和所長，成就女性的多元發展。

恒隆行政總裁盧韋柏表示，希望該項目通過精英女性，其中包括恒隆的租戶夥伴的女性領導，與青年女性的雙向賦能，攜手培育及提升下一代年輕女性的個人潛力，幫助她們成為能夠為世界做出更好決策的未來領導者，共同促進社區多元共融的可持續發展，構建優享生活空間。

相關文章：【大行分析】券商：恒隆內地物業在疫情中表現強韌　高盛憂項目發售及完工時間延遲、削目標價12%

相關文章：【恒隆101】恒隆地產旗下無錫恒隆廣場引入希爾頓格芮精選酒店品牌　料於2024年下半年開業

編輯：陳韻妍

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港股 可持續發展 職場技能 香港 上海 恒隆地產（00101）

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