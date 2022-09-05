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【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效

科技 11:51 2022/09/05

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成人網站Pornhub的Instagram官方帳號日前突然消失，惟目前仍未知Pornhub帳號是檢舉停權，或是由於Instagram母企Meta的新政策而關閉。

成人網站Pornhub的Instagram官方帳號日前突然消失，惟目前仍未知Pornhub帳號是檢舉停權，或是由於Instagram母企Meta的新政策而關閉。Meta及Pornhub至今亦尚未有就事件作對外聲明或回應傳媒查詢。

據外媒《NY Daily News》報道，Pornhub Instagram被關閉之前，擁有逾1,300萬位粉絲，以及發布了6,200多則帖文。儘管Pornhub未有在Instagram官方帳號上分享色情影片，但是美國反性剝削組織National Center on Sexual Exploitation行政總裁Dawn Hawkins指，該Pornhub Instagram帳號是被用來推廣色情，甚至以「下一個職業目標」鼓勵用戶成為色情表演者。

美組織斥IG助長Pornhub接觸兒童用戶

Dawn Hawkins在聲明中表示：「Instagram將Pornhub從平台上移除是正確的，因為Pornhub違反其社群守則」，愈來愈多通報指Pornhub上有性虐兒童、性交易、性侵影片，以及非自願拍攝影像。指責Instagram過去助長數百萬人接觸該網站，並包括兒童用戶。

她又指，Instagram勇敢與Pornhub停止合作，認為其他企業應該仿效。

另一位來自非牟利組織Justice Defense Fund的創辦人Laila Mickelwait也在Twitter上表示，Instagram此舉正確，同時點名呼籲多間科企包括：Google、Amazon、Microsoft等，共同抵制Pornhub。

責任編輯：張寶燕

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