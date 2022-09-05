【大行看法】花旗：內地復甦速度緩慢、降恒指年底目標價至23456點　H股首選名單加入兩隻股份（附名單）

▲ 【大行看法】花旗：內地復甦速度緩慢、降恒指年底目標價至23456點 H股首選名單加入兩隻股份

內地疫情此起彼落，花旗指，內地經濟復甦速度較預期緩慢，除非防疫措施持續及明顯放寬，經濟才有望大幅好轉，但目前來看，前景仍不明朗，貨幣政策支援在人民幣貶值壓力下作用有限，財政政策則受到疲弱的房地產銷售阻礙。

中期季績公布期間，花旗調低股份評級的次數遠高於調高，並將187隻股份的目標價降低，只有103隻股份獲調升評級，恒指今年每股盈利預測已下調至負增長3.8%。

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「若明年每股盈利要達至增長14.6%的市場預測，企業營運需要回復正常，同時撤銷清零政策，但這仍未明朗。」

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花旗認為，現時恒指及滬深300指數估值並不昂貴，兩者的預測市盈率分別為9.1倍及13.1倍，恒指市盈率並較歷史平均值低1個標準差（SD），但基於調低全年每股盈率預測，故此降低恒指年底目標3.5%至23456點，滬深300指數目標亦降3.5%至4488點。

該行偏好基本面明確改善的股份及行業，並調高油氣及電訊行業的權重，仍偏好互聯網、消費必需品及汽車行業。H股首選名單中，加入中石油 （00857） 及美團 （03690） ，剔除中銀香港 （02388） 及網易 （09999） 偏好H股多於A股。

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編輯：陳韻妍