加拿大持刀連環襲擊案10死15傷 警通緝兩男疑犯

加拿大西部薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）周日（4日）發生連環襲擊案，兩名男子持刀於社區内連環襲擊多人，造成最少10死15傷。警方發布疑犯照片，通緝兩名在逃男子。

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兩名疑犯主要針對當地一個有3,400人口居住的土著社區James Smith Cree Nation施襲，其餘少部分傷者來自約有200人口的鄰近村莊Weldon。

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警方於當地周日清晨首次接報指，James Smith Cree Nation有人遭刺傷。警方首次發出危險人員警報，要求民眾就地避難。其後民眾遇襲範圍擴大，最少13個地點有人遭刺傷，警方發出更多警報並將警報範圍擴大至全省。

據悉，兩名疑犯乘坐一輛黑色日產Rogue汽車逃走。第一名疑犯Damien Sanderson現年31歲，身高1米7及體重70公斤，有黑髮及棕眼。而另一名疑犯Myles Sanderson現年30歲，身高1米85及體重108公斤，有棕髮及棕眼。

警方暫時未能確認兩名疑犯的關係，仍在調查兩人的犯案動機，但強調兩人屬危險武裝分子，並呼籲兩人自首。

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James Smith Cree Nation等受影響地區同日中午宣布進入緊急狀態，料會一直維持至本月30日下午。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）於社交媒體Twitter發文，形容薩斯喀徹溫省襲擊案令人震驚和心碎，他又慰問遇難者家屬及傷者。

杜魯多感謝警方及醫護等人第一時間到場支援，指加拿大政府正密切關注局勢。

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責任編輯：鄭錦玲