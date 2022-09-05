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德國推5057億計劃抗高能源費 針對供電商徵「暴利」稅

環球社會熱點 10:51 2022/09/05

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歐洲多國因俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭而陷入能源危機，能源費用不斷升高。德國政府宣布，推出650億歐元計劃幫助家庭及商戶應對高能源費用，其中包括向電力供應商徵收「暴利稅」。總理朔爾茨表示，「德國會捱過今年冬天」。

【北溪一號】俄宣布不會如期重開 稱發現漏油情況 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）周日（4日）宣布，德國將推出650億歐元（約5,057億港元）的財政計劃，提高福利及公共交通資助等，協助民眾及商戶應對能源費用高昂的難關。朔爾茨稱知道不少德國人難以應付能源費急增，因此提出方案協助。

德國原本已宣布向工人發放一次性300歐元資助（約2,333港元），今次把受惠人群擴大，退休人士可獲300歐元，學生則為200歐元（約1,555港元）等。同時，德國亦計劃以較低價格向所有人供應能源，但數量未確定。

政府將針對電力供應商的利潤徵稅及15%企業稅資助計劃，朔爾茨批評部分非天然氣發電供電商利用機制謀取暴利，決心改革避免同類情況再次出現。

朔爾茨亦指摘俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），為德國能源費劇增元兇，批評俄方違反承諾，認為對方不再是可靠的能源伙伴。自俄烏戰爭後，德國從俄羅斯入口的天然氣已大幅下降至9.5%，並分階段淘汰使用俄羅斯化石燃料。

【烏克蘭戰爭】G7同意為俄石油價格封頂 俄警告中斷供應 【下一頁】

德國於上周六（3日）宣稱，天然氣儲蓄量已達85%，提前完成目標。即使供應充足，但朔爾茨仍表示，政府需要保障用家及商戶免受高能否費衝擊。朔爾茨強調，提早做好準備讓德國能夠「捱過冬天」。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上周五（2日）宣稱，由於管道有洩漏問題，「北溪一號」（Nord Stream 1）將無限期停止天然氣供應，直至維修工作完成。能源分析師估計，天然氣價格在周一（5日）開市後將大幅上漲。

Investec石油及天然氣分析師派珀（Nathan Piper）預期，市場吸收北溪一號永久停供天然氣的衝擊後，英國及歐洲的天然氣價格會在下周創出新高。派珀憂慮，價格會在冬天進一步上升。

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責任編輯：吳漢培

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