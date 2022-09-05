【行業點睇】全球能源危機再升級 煤炭股逆市抽上

剛過去的周末，俄羅斯天然氣工業股份公司暫停「北溪一號」供氣，利激今早能源股逆市上漲，當中又以煤炭股表現最醒神，中國神華（01088）、兗礦能源（01171）和中煤能源（01898）半日升幅介乎4.4%至8.9%。

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開源證券指出，全球國際能源危機形勢愈加嚴峻，歐盟在制裁俄羅斯部分化石能源法案生效後，歐洲電價連續巨幅上漲，加之俄氣公司宣布「北溪一號」天然氣管道發現多處故障，將完全停止輸氣，將導致歐洲能源更加短缺。

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該行考慮到，能源結構之間的不平衡與錯配，將進一步加劇了能源危機，未來全球主要國家需要對此進行一次深刻的反思。國內有望見到火電和煤炭仍會是能源安全的最終屏障。未來煤炭基本面的供需錯配繼續存在，煤價尚有向上動能，可順勢增加煤炭板塊的配置。

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撰文：林衛