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【穩經濟】券商估算發債可填補財政缺口 全年基建增速達13%

股樓投資 11:49 2022/09/05

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由於「退稅減稅」造成今年國內一般公共預算資金存在5,000億元（人民幣，下同）的缺口，另還因國有土地使用權出讓收入下降，政府性基金預算亦有缺口7,000億元，某程度阻礙了國家投放在基建投資的開支。華安證券發表報告指，國債與地方一般債券餘額，或可用於彌補一般公共預算的缺口。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

該行估算，今年國債存在7,811億元的結存發展額度，結合歷史來看存在國債超預算發行以補充財政資金的可能。地方一般債券雖有1.34萬億元餘額，但可用額度或僅為年初預算內剩餘的1,052億元。同時，「824」國常會使用其中5,000億元的結存額度。還有新增政策工具續力。6月份以來，中央陸續新增8,000億元政策性銀行信貸額度和「3000億+3000億以上」政策性、開發性金融工具，有力支撐基建投資。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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華安證券預計，一般公共預算全年用於基建的資金可達約1.9萬億元，年內後續還有約8,800億元基建支出空間。同時，今年專項債投向基建項目的資金或可達2.77萬億元，約佔政府性基金預算中基建支出的48.9%。今年8至12月，政府性基金預算中用於基建支出的資金約為2.6萬億元。「824」國常會新增3,000億元以上政策性、開發性金融工具，若有效運用，可助力擴大基建投資，穩定宏觀經濟大盤。隨着新增專項債和政策金融工具資金逐步落地，9、10月或迎來基建提速，該行預計全年基建增速可達13%。

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撰文：林衛

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基建項目 經濟 國債

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