【券商點睇】信達：電動化布局愈加全面 長汽有無條件追落後？

長城汽車（02333）相對其他電動車股，走勢較為落後，基本原地踏步。信達證券認為，長汽向「新能源SUV專家」的方向轉型，電動化布局愈加全面，產品產品價格覆蓋面更廣，公司混動電動車型銷量有望實現高增長。上半年公司產品升級，單輛車售價獲提升，實現單輛車收入12萬元（人民幣，下同）按年升19.6%。

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此外，公司還通過兩方面，令業績呈增長。第一，高毛利率車型占比提升，盈利能力改善。未來長汽將上市新車哈弗H6插混車型、沙龍機甲龍、閃電貓均為較高售價水平車型，該行預計隨着新車陸續上市及放量，公司盈利能力將進一步提升，產品結構有望繼續改善。

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第二，新產品周期延續，電動智能化向上。8月22日，公司發布哈弗品牌新能源戰略，2025年公司哈弗品牌新能源銷量將佔比達80%，2030年正式停售燃油車。同時，發布第三代H6檸檬混動DHT售價為14.98萬元，DHT-PHEV 55km版預售價16.88萬元，110km版預售價17.68萬元。信達指出，哈弗品牌的電動化轉型補足了公司在10萬至20萬元左右新能源SUV市場的短板，新能源汽車產品布局更加全面。

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撰文：林衛