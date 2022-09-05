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【互聯互通】雲泥之別！香港航天科技曾飆一倍、天立國際瀉兩成　深港通下的港股通標的證券名單出爐（附連結）

股市 16:29 2022/09/05

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深交所公布調整深港通下的港股通標的證券名單。

深交所公布，調整深港通下的港股通標的證券名單，股份共達20隻調入及16隻調出。個別獲調入的股份錄得上升，其中，香港航天科技 （01725） 暴升逾一倍，高見18.6元，最後收升75.1%，報16.2元，成今日升幅榜首位。詳細股份名單可看【下一頁

另一獲納入的361度 （01361） 曾一度升一成，高見4.47元，最後升3.5%，報4.16元。

不過，被調出的天立國際 （01773） 則大挫兩成，低見1.08元，重返8月25日股價未抽升前的價位。另外，部分被調出股票亦持續走低，久泰邦達能源 （02798） 跌32%，藥明巨諾 （02126） 跌29.9%，匯景控股 （09968） 跌28.4%，建業地產 （00832） 、華夏視聽教育 （01981） 、和鉑醫藥 （2142） 、嘉和生物 （06998） 跌逾7%，綠地香港 （00337） 跌近6%。

深交所指，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股通標的證券名單發生調整併自即日（5日）起生效。

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編輯：姚卓然

天立國際控股（01773） 港股通 港股 361度（01361） 深圳證券交易所 互聯互通

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