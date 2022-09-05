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【互聯互通】雲泥之別！香港航天科技暴升五成、天立國際瀉兩成　深港通下的港股通標的證券名單出爐（附連結）

股市 11:51 2022/09/05

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深交所公布調整深港通下的港股通標的證券名單。

深交所公布，調整深港通下的港股通標的證券名單，股份共達20隻調入及16隻調出。個別獲調入的股份錄得上升，其中，香港航天科技 （01725） 暴升五成，高見14.5元。而361度 （01361） 曾一度升一成，高見4.47元，現升1.7%，報4.09元。詳細股份名單可看【下一頁

不過，被調出的天立國際 （01773） 則大挫兩成，低見1.11元，重返8月25日股價未抽升前的價位。另外，部分被調出股票亦持續走低，匯景控股 （09968） 跌超30%，久泰邦達能源 （02798） 跌超27%，藥明巨諾跌 （02126） 超19%，建業地產 （00832） 、華夏視聽教育 （01981） 跌近7%，和鉑醫藥 （2142） 跌近一成，嘉和生物 （06998） 跌超4%，綠地香港 （00337） 跌近4%。

深交所指，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股通標的證券名單發生調整併自即日（5日）起生效。

【【理財要貼地】輸完港股輸美股？譚智樂建議做美元定存　1個月賺息逾2萬港元！

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編輯：姚卓然

天立國際控股（01773） 港股通 港股 361度（01361） 深圳證券交易所 互聯互通

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