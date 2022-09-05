▲ 【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即 台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14 高階機料加價100美元

蘋果（Apple，美：APPL）將於本港時間周四（8日）凌晨舉行新產品發布會，預計將公布新一旗艦iPhone 14的詳情，有台媒指，iPhone 14新機備貨量進度超前，目前已生產逾3,400萬部iPhone，佔今年底原訂總數量9,000萬部的逾三分之一「已經準備好了」，報道更指，部分高階iPhone 14型號將加價100美元。

市埸普遍預計蘋果將會發布iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max四款新手機。

iPhone 14新機備貨進度超前 供應鏈未受限電影響

報道指，蘋果iPhone 14 新機備貨進度超前，意味供應鏈運作順暢，鴻海（台：2317）、和碩等主力供應商不受近期內地限電與部分城市再度陷入疫情封城影響。

報道估計，新iPhone硬件升級主要將出現在Pro機型，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將搭載4,800萬像素鏡頭、速度更快的A16晶片、續航力更長的電池、螢幕總是顯示功能等。

iPhone 14 Pro 將移除瀏海 料今年將有六種顏色

外觀方面，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將移除瀏海，改為打孔螢幕，維持Face ID臉部辨識功能。此外，新機可望有綠色、藍色、黑色、白色、紅色，以及今年新增的紫色等六種顏色。

此外，市場料蘋果會發布新款Apple Watch系列，但估計蘋果不會在發表會推出正在開發的混合實境（MR）頭戴式裝置，但市場仍期待會有「one more thing」，可以預先一睹產品的樣貌。

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編輯：李哲毅