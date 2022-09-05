▲ 【大行看法】高盛資管張信勵：加息難解通脹、市況將更波動 避險需求推動美元續升

環球通脹高踞不下，多國央行先後進入加息周期，高盛資產管理策略顧問方案組國際市場策略團隊主管張信勵（James Ashley）接受本報專訪時認為，通脹是投資市場最大風險，而推高能源價格背後是供應問題，並非需求推動，所以加息難以解決高能源價格，而且目前息口前景的可見度不如6個月前清晰，故未來數周股市將更波動。

歐洲通脹則仍未見頂

張信勵表示，6個月前，市場都預期通脹會上升，央行會加息，現在大家對央行會再加息多少次存疑。該行預期，美國通脹已大致見頂，並有迹象會放緩，但短期快速回落的可能性不大，預期通脹會逐步趨於正常化，但歐洲通脹則仍未見頂，相信下半年甚至明年通脹仍會繼續上升。

他相信，歐洲政府會補貼或回贈居民或設立零售電價封頂等措施，應對能源挑戰，但歐洲經濟年內仍很大可能步入衰退，這或會限制歐洲央行收緊貨幣政策，惟估計9月仍會加息0.5厘。

聯邦基金利率已處於中性水平

美息方面，張信勵指，現時聯邦基金利率已處於中性水平，未來加息步伐將繫於經濟數據表現，但利率正常化的政策不會變，預期聯儲局9月會加息50點子，但若數據顯示通脹高企及經濟增長強勁，則不排除加息75點子的選項。

美元方面，他預期，基於宏觀市場不確定性仍高，加上息差擴闊，美元在避險需求推動下仍會繼續上升。「美國實質利率為正數，但歐洲通脹仍未見頂，故實質利率仍是負數，這會為美元強勢帶來支持。」

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍