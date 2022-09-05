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【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課　教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

Hot Talk 11:27 2022/09/05

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【TSLA】美國加州大學推馬斯克法律課　教授Stephen Bainbridge：Twitter在收購案佔上風

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）與Twitter的收購訴訟將於下月開庭，著名美國加州大學（UCLA）法學院開辦以馬斯克為題的法律課程（Law of Elon Musk），探討其公司法及證券法，以及法律限制馬斯克的方法。

馬斯克上月沽部分Twitter股票，為放棄收購作準備【Twitter】

該課程由史提芬.班布里奇（Stephen Bainbridge）教授，Stephen接受紐約雜誌訪問指，馬斯克今年在Twitter收購案的舉措、其數以十億美元計的行政總裁薪酬等有助吸引學生修讀該課程，因此想到開設有關馬斯克為題的法律課。

就Twitter一案，Stephen指Twiiter佔上風，馬斯克需要證明兩件事，就是「機器人賬戶佔Twitter用戶約5%」的陳述是錯誤的，另一是證明其虛假性上升至「重大不利事件」程度；而在合併協議條款中，Twitter有權「設定履行」（Specific Performance） 讓馬斯克繼續履行併購責任。

更多美股新聞，可閱覽【美股焦點】

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【TSLA】Tesla馬斯克為中國網信辦雜誌撰文　「能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」（附全文）

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記者：宋佩恩

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美股 大學 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 加利福尼亞 Twitter 美國

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