【復星系】復星醫藥2196大股東擬減持總股本最多3%的A股　股價跌近13%　復星系今年密集減持多項投資套逾60億人幣

▲ 【復星系】復星醫藥2196大股東擬減持總股本最多3%的A股 股價跌逾11%

復星醫藥 （02196） 控股股東計劃通過集中競價及大宗交易方式，減持總股本最多3%的A股，即涉最多8008.96萬股A股，減持計劃將於9月27日至明年3月26日進行。復星醫藥現跌近13%，低見21.85元。

其中，以大宗交易方式減持總股本最多2%的A股，即涉最多5339.31萬股A股，減持計劃將於9月8日至明年3月7日進行。

復星系密集減持多家上市公司套現逾60億

有內媒統計，今年以來復星系頻繁通過減持旗下上市公司回籠資金，累計套現金額超過60億元（人民幣，下同）。

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編輯：陳韻妍