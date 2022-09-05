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【復星系】復星醫藥2196大股東擬減持總股本最多3%的A股　股價跌近13%　復星系今年密集減持多項投資套逾60億人幣

股市 10:48 2022/09/05

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【復星系】復星醫藥2196大股東擬減持總股本最多3%的A股　股價跌逾11%

復星醫藥 （02196） 控股股東計劃通過集中競價及大宗交易方式，減持總股本最多3%的A股，即涉最多8008.96萬股A股，減持計劃將於9月27日至明年3月26日進行。復星醫藥現跌近13%，低見21.85元。

其中，以大宗交易方式減持總股本最多2%的A股，即涉最多5339.31萬股A股，減持計劃將於9月8日至明年3月7日進行。

復星系密集減持多家上市公司套現逾60億

有內媒統計，今年以來復星系頻繁通過減持旗下上市公司回籠資金，累計套現金額超過60億元（人民幣，下同）。

  • 海南礦業（滬：601969）：2月19日遭復星產投減持套現2.66億元，8月26日再計劃減持3%套現5億元；
  • 青島啤酒 （00168） （滬：600600）：5月31日遭復星國際減持約6680萬股H股股份，套現41.4億港元；
  • 中山公用（深：000685）：6月16日發公告指，復星高科技累計減持2950.22萬股或2%，套現約2.5億元。公告中，復星高科技稱將繼續減持6%的股份，套現金額或超6億元；
  • 泰和科技（深：300801）：7月11日發公告指，原本持股5%以上的股東復星創泓減持計劃已實施完畢，套現約3.6億元；
  • 金徽酒（滬：603919）：9月2日發公告指，實控人為郭廣昌的豫園股份（滬：600655）減持金徽酒6594.38萬股或13%，套現19.37億元。

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相關文章：【業績│醫藥股】復星醫藥上半年收入升25.9%　淨利潤按年跌37.7%

相關文章：【新冠藥物】內地首個國產新冠口服藥定價據指每瓶270元人幣　復星醫藥升近2%

編輯：陳韻妍

港股 異動股 A股 減持 復星醫藥（02196）

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