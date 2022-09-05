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【香港經濟】香港8月標普全球PMI降至51.2　企業憂疫情反彈及全球經濟轉差

宏觀解讀 09:32 2022/09/05

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【本港經濟】香港8月標普全球PMI降至51.2　企業憂疫情反彈及全球經濟轉差

新冠肺炎個案重新飆升，拖慢本港經濟復甦。標普全球香港特區採購經理指數（PMI）最新顯示，經季節調整後，由7月份的52.3，降至8月份的51.2，反映私營經濟連續五個月高於50持平線，整體營商環境進一步好轉，惟縱觀近期升勢，8月份增長屬最慢，即創五個月低位。

8月份數據反映，外貿需求持續萎縮，而來自中國內地的業務量也沒有例外；惟緊縮率分別轉缓至 3個月及10個月，屬期內最溫和。

業界普遍憂慮新冠疫情反彈及全球經濟轉差

就價格而言，目前投入成本的通脹期已超逾兩年，但由於員工成本和採購成本的升勢同時減慢，因此整體通脹率略有放緩。從企業進一步提高產出價格來看工公司繼續將成本升幅轉嫁客戶，加價幅度也高於上月。 至於營商情緒，香港特區私營企業再度有好轉淡， 業界普遍憂慮新冠疫情反彈，及全球經濟轉差。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，近期新冠確診激增，著實對本港私營經濟構成下行風險。從8月新增訂單減慢擴張來看，市場需求已然受到影響，但適值調查期間防疫限制並未生變，因此企業還能保住業務增長。

Denman又指，任何防疫收緊都可能進一步削減訂單需求，企業顯然面臨確診飆升的風險。目前出口以至銷往內地的訂單量同時萎縮，反映市場正由本地主導，因此疫情的進展令人擔憂。事實上，業者8月對前景的看法由好轉淡，至少部分緣於對疫情憂慮。

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編輯：姚卓然

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