  • 31°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆

股市 19:06 2022/09/05

分享：

分享：

【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆

美國聯儲局計劃9月起以每月950億美元的速度上限，縮減資產負債表，令市場憂慮美元市場同時受加息及縮表的打擊，炒家聞風先動，已令美滙指數炒上110關，美國現時雖然已加息至2.25至2.5厘，不過個「表」變動不大，仍是8.87萬億美元，較4月時高位9萬億美元，減少1400億美元。

環球央行其實早於Jackson Hole前，已著手迎戰，最早準備的是中國央行，資料顯示，美國聯儲局3月結束買債，人民銀行3月已縮表，資產負債表2月高見40萬億人民幣（折算5.89萬億美元），截至7月最新數據，資產負債表回落至38.56萬億人民幣（折算5.59萬億美元），期間縮減規模約3000億美元。

日本央行、歐洲央行及英倫銀行，則於6月才縮表，以日本縮表速度最急，由6月的742萬億日圓（折算約5.28萬億美元）縮至8月底的709萬億日圓（折算約5.04萬億美元），期間縮減2352億美元。反映日圓雖然族任滙價急跌，日本央行其實已作部署。

歐洲央行及英倫銀行縮表速度最慢，歐洲央行的資產負債表由6月高位的8.84萬億歐元（折算約8.76萬億美元），縮至8月26日的8.75萬億歐元（折算約8.67萬億美元），僅縮減852億美元。英倫銀行資產負債表由6月高位的9.5萬億英鎊（折算約10.9萬億美元）縮至7月的9.4萬億美鎊（折算約10.8萬億美元），期間縮減約1000美元。歐元及英鎊在加息及縮表速度慢之下，滙價亦急跌。

面對美國9月新一輪加息縮表，各國央行正對滙價、經濟增長、通脹作適當的取捨，再加上炒家從中配置，加劇了形勢變化的複雜。

【美元走勢】美元指數升穿110關　續創廿年高

記者：譚志偉

美股 日圓 歐元 英鎊 人民幣 港滙 港股 外滙 貨幣政策 經濟

上一篇文章

【汽車股】一文看清中資傳統車廠8月銷售表現　廣汽銷量按年增78%、新能源車增1.4倍（不斷更新）

下一篇文章

【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低、低見0.9880
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】恒指夜期升升102點　北水全日淨流入28.9億　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升升102點　北水全日淨流入28.9億　買騰訊（不斷更新）
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低、低見0.9880
【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐元兌美元創20年新低、低見0.9880
【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧　盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則
【香港通關】彭博指港府內部對11月解除入境酒店隔離分歧　盧寵茂批報道如「宮廷內鬥」、港府堅持抗疫原則
【美元走勢】高盛：日圓未來3月內料跌至145水平　美元指數升穿110關續創廿年高、人民幣迫近7算
【美元走勢】高盛：日圓未來3月內料跌至145水平　美元指數升穿110關續創廿年高、人民幣迫近7算
【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查
【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
【iPhone 14】蘋果9.8秋季發布會在即　台媒：傳已生產逾3,400萬部iPhone 14　高階機料加價100美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款