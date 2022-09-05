▲ 【解構│環球貨幣戰】儲局9月縮表風暴幾時打到來？人行2月最早未雨綢繆

美國聯儲局計劃9月起以每月950億美元的速度上限，縮減資產負債表，令市場憂慮美元市場同時受加息及縮表的打擊，炒家聞風先動，已令美滙指數炒上110關，美國現時雖然已加息至2.25至2.5厘，不過個「表」變動不大，仍是8.87萬億美元，較4月時高位9萬億美元，減少1400億美元。

環球央行其實早於Jackson Hole前，已著手迎戰，最早準備的是中國央行，資料顯示，美國聯儲局3月結束買債，人民銀行3月已縮表，資產負債表2月高見40萬億人民幣（折算5.89萬億美元），截至7月最新數據，資產負債表回落至38.56萬億人民幣（折算5.59萬億美元），期間縮減規模約3000億美元。

日本央行、歐洲央行及英倫銀行，則於6月才縮表，以日本縮表速度最急，由6月的742萬億日圓（折算約5.28萬億美元）縮至8月底的709萬億日圓（折算約5.04萬億美元），期間縮減2352億美元。反映日圓雖然族任滙價急跌，日本央行其實已作部署。

歐洲央行及英倫銀行縮表速度最慢，歐洲央行的資產負債表由6月高位的8.84萬億歐元（折算約8.76萬億美元），縮至8月26日的8.75萬億歐元（折算約8.67萬億美元），僅縮減852億美元。英倫銀行資產負債表由6月高位的9.5萬億英鎊（折算約10.9萬億美元）縮至7月的9.4萬億美鎊（折算約10.8萬億美元），期間縮減約1000美元。歐元及英鎊在加息及縮表速度慢之下，滙價亦急跌。

面對美國9月新一輪加息縮表，各國央行正對滙價、經濟增長、通脹作適當的取捨，再加上炒家從中配置，加劇了形勢變化的複雜。

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記者：譚志偉