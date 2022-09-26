幸福醫藥 實踐可持續發展及優化產品　為香港人健康行多步

獎項︰最佳香港抗疫藥品品牌



幸福醫藥在1954年成立，至今已經有68年，品牌一直秉持「幸福為你行多步」的信念，逾半世紀以來，陪伴港人經歷不少高山低谷，就在第五波疫情爆發初期，止痛藥短缺的情況下，幸福醫藥堅守崗位，日以繼夜提高生產量，為大家解決燃眉之急。多年來，幸福醫藥不斷創新和優化產品，近年更積極推行各種ESG措施（包括環境、社會及管治理念），務求為港人提供最優質的產品，亦善用資源提升環境健康，為未來行多步。



幸福醫藥行政總裁蔡麗琪（Angel）和副行政總裁黎有信（Ted）表示，品牌作為一家專注於大眾身心健康的公司，對健康的想法更廣闊，不單是身體健康、心靈健康，亦顧及環境和社會健康。他們以共益企業（Benefit Corporation，簡稱B Corp） 的框架為指導，關顧每個範疇，包括顧客、員工、管治、社會及環境。



關顧社會每個範疇 設4,461太陽能板減碳



Angel表示，品牌以員工的安全為首任，他們致力為員工提供安全的工作環境，主動聘請合資格及認可註冊安全主任進行企業安全審核，同時提升員工在職培訓及發展機會。更設立員工康樂委員會，定期舉辦不同的活動和工作坊。幸福醫藥多年來更是香港藥劑業及毒藥管理局認可為藥劑學實習生培訓基地，為香港日益式微的製造業提供就業機會，真正體現香港本地製造。



Angel續指︰「除了關顧員工的安全和發展外，作為本地藥品生產商，我們努力適時提供市民所需的藥物，例如在第五波疫情，全球供應鏈滯後，撲熱息痛藥品短缺，幸福醫藥即時調整，安排員工加班生產，為有需要的市民提供適切的藥物。在此特別多謝每位幸福醫藥的員工在第五波疫情期間，謹守崗位為我們的社區提供急需的藥物。」此外，在疫情期間，品牌透過20多個本地機構，包括公益金、惜食堂、香港工業總會及工聯會等，把約10萬包幸福產品送給全港各區有需要的人士，更率先在大眾容易接觸到的地點，如商場、碼頭等增設自動售賣機出售止痛退燒藥，推廣無接觸購買體驗，減低感染機會。



Ted表示，為了盡早實行公司定下的ESG項目，即使面對疫情的挑戰，去年亦排除萬難於元朗廠房設立全港最大的太陽能發電系統，希望為減碳行多步！「我們在元朗新廠房的天面安裝了4,461塊太陽能板，預計每年能產生2,040,831度電。以一個典型三人家庭每月用電量約為275度電為例，而每年用電量約為3,300度電，即新廠房的太陽能系統每年的產電量，足夠約620個典型三人家庭全年使用。」



嚴守品質要求 締造港人最愛藥品



一顆小小的藥片，背後動員不少人力物力製作，為的是做到每一片藥片的出品都是最安全有效。Angel提到︰「幸福醫藥一直都很重視藥物的品質及藥效，整個生產過程必須符合現時PIC/S GMP標準，每個生產程序都必須遵從嚴格標準操作流程SOPs，元朗廠房的自動化生產系統MES（Manufacturing Execution System）提供電子批次記錄，每個程序都有電腦協助監察，避免人為錯誤。廠房更採用工業4.0智慧生產，為提升香港競爭力出一分力。生產過程中，工作人員透過大數據分析，實時進行調整，持續提升生產技術。加上廠房設計使用封閉式系統，降低交叉污染的風險，進一步提升產品質量，更有效且更具成本效益。例如打片機，每片自動量度重量，若與預先設定的參數有差異，會即時自動作出調整，智能化生產確保產品質量。」每一顆藥片都經過如此嚴謹的生產程序，難怪幸福醫藥的傷風感冒系列，連續24年成為香港銷量冠軍*。

▲ 幸福醫藥的傷風感冒系列，連續24年在香港銷量冠軍*。

關顧大眾需要 研發創新產品



Angel表示，品牌以往專注製造片裝產品，共有7種幸福傷風感冒配方，有成人及兒童咀嚼片，而且獨特配方適合現代繁忙的都市人。例如特強幸福傷風咳素，含有5種主要成分可以紓緩10種傷風感冒的症狀；另外無睡意幸福傷風素，是一種不會令人昏昏欲睡的配方，專為患傷風感冒時仍需要工作或學習的病人研製。在未來，品牌將以「幸福，為未來行多步」推進新目標及方向，除了研發更多新產品及生產不同劑型外，更會把說話付諸行動，透過推動真正有影響力的舉措，實踐對環境保護的理念，制定更多減碳排放措施。



*數據來源︰IQVA艾昆緯藥品資訊股份有限公司數據庫



（特約）