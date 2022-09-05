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【開市追揸沽】比亞迪股神沽貨VS銷售亮麗 能源危機、大市點睇（附Time Code）

股市 11:33 2022/09/05

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股神巴菲特上周四再減持比亞迪 （01211） ，持股跌至18.87%，比亞迪ADR周五急跌，較港股低近6%，惟比亞迪交付逾17萬，續守冠軍寶座，比亞迪「煞車」定「開車」？北溪一號無限期關閉，歐洲再現能源危機，美股收市急插逾800點，恒指夜期跌過百點，大市點睇？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽 負面消息困擾市場
01：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：30 - 亞太股市早段市況速報
05：30 - 全球經濟下行壓力續加大 納指100走勢「浪低於浪」  
07：29 - 經濟前景仍然較睇淡  早前反彈屬業績期帶動
07：53 - 美國非農數據8月新增職位大幅減少  反映經濟下行勢頭逐漸浮現
09：10 - 美股仍有穿底空間  做Put宜小注買入
10：43 - 美元定存較適合倉位跑輸指數投資者作重新部署
13：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路
15：10 -  擴大「滬深港通」的合資格股份範圍     對港交所 （00388） 利好有限
18：45 - 港股熊市格局難靠北水炒上
19：26 - 港股淡倉宜搵位食糊    等挾上可部署造淡或止蝕
22：12 - 短綫可追沽但值博率不高
22：20 - 港股負面因素已長時間反映    向下空間不大
23：01 - 博反彈轉身要快    不建議做太多操作
24：25 - 港股開市前市況速報
25：00 - ET一周開倉：中移動 （00941） 、領展 （00823） 、陶氏公司（DOW.US）
34：34 - 比亞迪 （01211） 短炒買上值博率不吸引
37：24 - 造淡比亞迪 （01211） 不宜有槓桿    值博率不吸引
38：17 - 比亞迪 （01211） 現時只可分注吸納    否則不建議操作
39：37 - 港股、A股開市初段市況速報
41：43 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 300元之上持有已錯過所有止蝕時機？
45：55 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） VS 東方海外 （00316） 短炒揀邊隻？
48：35 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 目標價？
49：42 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 目標價？
50：50 - 觀眾問股：港股博反彈可以揀咩？
52：38 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 可買入？前景點睇？
56：05 - 觀眾問股：二十大有冇炒作概念？電力股可睇中國電力 （02380）
58：36 - 二十大能否為港股沖喜？
1：02：11 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 為何大跌？
1：04：40 - 觀眾問股：中電 （00002） 現價可入？70元有2手
1：06：39 - 財新服務PMI速報
1：07：08 - 袞礦能源 （01171） 可小注追入？
1：09：50 - 港股開市初段市況速報
1：11：00 - 消息股：理想汽車 （02015） 、數碼通 （00315） 、康希諾生物 （06185）
1：12：08 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄

 

欄名 : 開市追揸沽

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