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對前景持謹慎態度　維持股票低配

宏觀解讀 08:30 2022/09/05

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美國經濟總體相對強勁、聯儲局更加激進的鷹派政策以及地緣政治危機升溫，均為美元升勢推波助瀾。美元幾乎全面相對其他貨幣走強，觸及2000 年代初以來的高位。這造成了多方面的負面影響，包括對以美元計價的新興市場債務造成衝擊，並令美國企業出口表現疲軟、盈利亦因美元持續上漲而減少。

美元升勢持續

「美元微笑」理論指美元在全球增長的兩端均表現良好：在美國增長相對强勁和利率相對較高時自然受惠，但當全球增長下行時美元亦會成為「避風港」——而這兩種情況正同時發生。聯儲局改變政策或是唯一能減緩美元走勢的方法，但這情況可能只會在美國經濟增長大幅放緩或通脹顯著回落時才會出現，因此以目前情況看來，我們認為美元將保持強勢。

而面對美國的通脹高企，我們預計，聯儲局將堅定不移地降低通脹，並為實現此目標在未來幾個月內多次加息。雖然近日數據顯示，能源及核心商品通脹呈現紓緩的跡象，但我們認為，聯儲局在考慮暫停加息周期之前，需要看到更多令人信服的證據，證明價格壓力正持續回落。這表明聯邦基金利率及美國利率在年底前可能會繼續上升。

歐洲央行將多次加息遏通脹

由於通脹一直「高燒不退」，歐元區7月通貨膨脹率超出8%，歐元匯率跌至與美元平價，疊加意大利政府危機，歐洲央行結束過去8年維持的負利率政策，正式步入加息週期，十多年來首次加息0.5厘來應對通脹。儘管歐洲央行對增長放緩、俄羅斯切斷天然氣供應以及政治持續不穩等風險感到擔憂，但仍表示將需要多次加息以遏抑通脹。

除此以外，歐洲央行還推出傳導保障工具（TPI），容許各國靈活購買出現經濟問題的成員國的政府債券，並確保央行貨幣政策立場在歐元區各成員國之間傳導暢順，避免潛在的借款危機。我們認為，新工具可能很快派上用場，因意大利在總理德拉吉辭職後政治前景不明朗，令其債券利差走高。

對盈利前景持謹慎態度

儘管近期股市在大幅下跌後估值變得比較吸引，但我們對盈利前景及通脹對邊際利潤的影響仍持謹慎態度，維持低配股票。在經濟增長放緩的背景下，爲了降低投資組合周期風險，我們增加了增長股幷降低了價值股的配置，調整後兩者皆爲中性配置。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 沈文婷 普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師

欄名 : 多元資析

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