【港股市況】股神減持未停手、留意比亞迪　恒指黑期跌約142點、道指期貨升80點（不斷更新）

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約157點，恒指料開報19294點。滙豐 （00005） ADR折合報48.02元，較港收市價低0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報325.11元，較港收市價低3.49元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.07元，較港收市價低0.58元或0.6%。

分析文章︰

【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善 摩通睇好一隻銀行股

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：12】期指低開106點，開報19285點。

【08：56】阿里巴巴 （09988） 有份投資的內地水果銷售企業重慶洪九果品 （06689） 今日掛牌，上周五輝立暗盤收報39.75元，較招股價40元低0.6%，以每手100股計帳面蝕25元。

【新股IPO】洪九果品6689下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：52】愛高集團 （00328） 今早復牌。

【08：30】今早宜留意比亞迪 （01211） 表現。股神巴菲特繼續沽售比亞迪，旗下巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）於9月1日於完成場內出售171.6萬股比亞迪股份，每股平均價262.7243元，套現約4.5億元。

【股神沽比亞迪】比亞迪ADR低港5.8% 股神巴菲特過去一周再沽比亞迪、合共套現約30.6億元

【股神沽比亞迪】參考股神巴菲特2007年沽中石油經驗 摩通仍看好比亞迪前景、潛在升幅80%

【08：13】恒指黑期跌約142點，報19263點；道指期貨升80點，報31392點。

【08：13】【芯片大戰】英偉達芯片禁令暫未影響小鵬、蔚來等中國電動車企

【07：45】【停牌】華廈置業︰9月15日起停牌 拒覆核上市委員會認為不適合繼續上市

【07：45】【訪問】渣打吳雅思：首8月境外人民幣債發行量創新高 發美債愈來愈貴 機構改發人債再唱美元慳成本

【07：45】港股ADR收報19294點，跌157點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報48.02元，較港收市價低0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報325.11元，較港收市價低3.49元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.07元，較港收市價低0.58元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下挫。美股原上升，惟俄羅斯突表示「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，美股即時由升370點，倒跌474點，波幅達844點，道指上周五收市跌337點或1.1%，收報31318點，標指跌1.1%，收報3924點，納指跌1.3%，收報11630點。

【能源危機】G7宣布限油價 俄羅斯即無限期停供氣 道指高位跳水844點（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩