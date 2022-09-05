【港股市況】股神減持未停手、比亞迪跌近5%　煤炭股逆市造好　恒指跌逾200點（不斷更新）

港股今早承接美股上周五跌勢，大市低開逾百點 。股神巴菲特減持未停手、比亞迪 （01211） 跌近6% 康希諾生物 （06185） 大升近9% 恒指低開153點，開報19299點；科指跌1.3%，報4089點。

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：10】【復星系】復星醫藥2196大股東擬減持總股本最多3%的A股 股價跌逾11%

【10：05】奇士達 （06918） 上日下瀉後，今早再挫近五成，破底低見0.55元，成交2949萬元。

【10：01】恒指跌252點，報19200點；科指跌2.2%，報4051點。

【10：01】比亞迪 （01211） 最新跌近半成，報217.4元，今早曾低見212.8元。

【10：00】【港交所專訪】港股通准納海外公司 姚嘉仁冀吸「世界級品牌」香港上市

【09：55】山東墨龍 （00568） 推升近16%，高見3.3元。

【09：52】國指新貴商湯 （00020） 最新逆市升3%，高見2.33元。

【09：48】煤炭股逆市造好，其中兗礦能源 （01171） 升逾4%，破頂高見33.2元；神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 升逾2%。

【09：47】中國8月財新服務業PMI為55，低於前值的55.5。

【09：45】港交所 （00388） 跌逾2%，破底低見306.2元，下試300元關口。

【09：43】大市跌300點，報19141點，跌310點；科指跌2.6%，報4038點。

【09：41】騰訊 （00700） 早段跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團 （03690） 跌近1%。

【09：40】華廈置業 （00278） 乾跌近6%，低見4.7元，僅涉1宗成交。

【09：38】復星醫藥 （02196） 跌逾8%，破底低見22.9元。復星醫藥公布控股股東復星高科技計劃通過集中競價及大宗交易方式減持不超過總股本3%的A股，即不超過約8008.97萬股A股。

【09：36】新東方在綫 （01797） 升勢未止，逆市升3%，破頂高見36.45元，連升第12日。

【09：33】【本港經濟】香港8月標普全球PMI降至51.2 企業憂疫情反彈及全球經濟轉差

【09：33】理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 跌逾5%；小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，破底低見64.3元。

【電動車】理想ONE突傳即將停產 理想客服：理想L8是理想ONE的替代品

【09：31】港股開市後跌逾200點，報19236，跌215點。

【09：31】康希諾生物 （06185） 開市後升幅擴大至逾14%，高見57.25元。

【09：28】恒指季檢生效，藍籌新貴百度 （09888） 低開0.9%；周大福 （01929） 低開0.8%；神華 （01088） 、翰森製藥 （03692） 平開無升跌。新納入國指的商湯 （00020） 低開0.4%。

【09：22】股神巴菲特減持未停手、比亞迪 （01211） 跌近6% 康希諾生物 （06185） 大升近9% 恒指低開153點，開報19299點；科指跌1.3%，報4089點。

【生科股】康希諾生物一款吸入用新冠疫苗 於內地獲准作為加強針緊急使用

【09：12】期指低開106點，開報19285點。

【08：56】阿里巴巴 （09988） 有份投資的內地水果銷售企業重慶洪九果品 （06689） 今日掛牌，上周五輝立暗盤收報39.75元，較招股價40元低0.6%，以每手100股計帳面蝕25元。

【新股IPO】洪九果品6689下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：52】愛高集團 （00328） 今早復牌。

【08：30】今早宜留意比亞迪 （01211） 表現。股神巴菲特繼續沽售比亞迪，旗下巴郡（Berkshire Hathaway）（美：BRK）於9月1日於完成場內出售171.6萬股比亞迪股份，每股平均價262.7243元，套現約4.5億元。

【股神沽比亞迪】比亞迪ADR低港5.8% 股神巴菲特過去一周再沽比亞迪、合共套現約30.6億元

【股神沽比亞迪】參考股神巴菲特2007年沽中石油經驗 摩通仍看好比亞迪前景、潛在升幅80%

【08：13】恒指黑期跌約142點，報19263點；道指期貨升80點，報31392點。

【08：13】【芯片大戰】英偉達芯片禁令暫未影響小鵬、蔚來等中國電動車企

【07：45】【停牌】華廈置業︰9月15日起停牌 拒覆核上市委員會認為不適合繼續上市

【07：45】【訪問】渣打吳雅思：首8月境外人民幣債發行量創新高 發美債愈來愈貴 機構改發人債再唱美元慳成本

【07：45】港股ADR收報19294點，跌157點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報48.02元，較港收市價低0.08元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報325.11元，較港收市價低3.49元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.07元，較港收市價低0.58元或0.6%。

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【07：30】美股上周五下挫。美股原上升，惟俄羅斯突表示「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，美股即時由升370點，倒跌474點，波幅達844點，道指上周五收市跌337點或1.1%，收報31318點，標指跌1.1%，收報3924點，納指跌1.3%，收報11630點。

【能源危機】G7宣布限油價 俄羅斯即無限期停供氣 道指高位跳水844點（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩