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【芯片大戰】英偉達芯片禁令暫未影響小鵬、蔚來等中國電動車企

股市 08:09 2022/09/05

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【芯片大戰】英偉達芯片禁令未影響小鵬、蔚來等中國電動車企

美國將英偉達（Nvidia，美：NVDA）等芯片設計商的AI高端芯片出口至中國的禁令放寬至明年，不過可幸的是，中國電動車由於採用的英偉達的Orin及Xavier芯片並非受美國所禁止，因而未有受到影響。

外電報道指，在中國，英偉達的Drive Orin和Xavier晶片已成為電動汽車製造商輔助駕駛技術的核心部分，但美國的新限制是針對英偉達的A100和H100芯片產品。

投資及顧問公司Automobility合伙人之一的Bevin Jacob表示，小鵬 （9868） 、蔚來 （09866） 等的電動車企將不受影響，可是他認為未來美國可能會對向中國出口與AI和自動駕駛有關的晶片的美國公司進行仔細審查。

小鵬拒絕評論，而蔚來、理想 （02015） 、華為、百度 （9888） 與吉利 （00175） 合資的集度汽車則未有回應。

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