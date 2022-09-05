▲ 【鍾培生家族】華廈置業上市逾50年、9.15起停牌 上市委員會批不符上市要求、「工廈大王」鍾江海創立

鍾培生家族旗下、上市逾50年的華廈置業 （00278） 今年6月收到聯交所函件，質疑公司雖然有重大資產，但沒有足夠經營，不符合上市規則第13.24條規則，認為華廈置業不適合繼續上市。華廈置業今日（5日）開市前公布，上市委員會8月23日覆核，並在9月2日致函維持「原判」。華廈置業續指，已決定不會就上市委員會決定作出覆核，因此將於9月15日暫停買賣。

華廈置業全日大跌3成，收報3.4元，市值餘4.1億元。

鍾培生祖父創立 上市資歷更勝李嘉誠旗下長和

華廈置業由在1961年由已故「工廈大王」、鍾培生祖父鍾江海創立，鍾培生並不在集團董事局之中，但其父鍾仁偉為集團股東兼執董，而據2022年報鍾仁偉夫婦共持股12.3%股權；鍾仁偉的哥哥鍾棋偉則是集團主席。

據聯交所資料，華廈置業於1972年4月24日上市，今年剛滿半世紀。以上市日期計，華廈置業甚至較李嘉誠旗下長和 （00001） 的1972年11月1日更早。

聯交所：華廈置業近5年維持非常低的業務運作

聯交所此前公告表示，華廈置業連同其附屬公司的業務運作不足以符合要求，指不包括聯營公司，集團在過去五年維持非常低的業務運作，租金收入不足700萬元。另外，聯營公司的業務運作並不符合公司業務之一部份。雖然公司在聯營公司以投資形式持有重大資產（聯營公司又持有多項投資物業）。聯交所認為，公司持有聯營公司少數股權，對其資產及業務營運並無控制權。

資產方面，於2021年9月30日，公司資產為13.58億元，聯交所不認為公司持有足夠資產以支持其業務運作。

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華廈置業︰聯交所指公司不適合繼續上市 考慮是否要求覆核

責任編輯︰梁浩碩