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【停牌】鍾培生家族旗下華廈置業自9月15日起停牌　拒覆核上市委員會認為不適合繼續上市　股價大跌三成

股市 15:53 2022/09/05

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【停牌】華廈置業︰9月15日起停牌　拒覆核上市委員會認為不適合繼續上市

鍾培生家族旗下華廈置業 （00278） 公布，收悉上市委員會發出的函件，指上市委員會經考慮公司及上市科所提交的所有資料後，認為公司未能根據上市規則規定維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產以支持其營運；及不適合繼續上市。

華廈置業表示，已決定不會就上市委員會決定作出覆核，因此將於9月15日暫停買賣。華廈置業現大跌3成，報3.4元。

此前，聯交所認為華廈置業連同其附屬公司的業務運作不足以符合要求，指不包括聯營公司，集團在過去五年維持非常低的業務運作，租金收入不足700萬元。另外，聯營公司的業務運作並不符合公司業務之一部份。雖然公司在聯營公司以投資形式持有重大資產（聯營公司又持有多項投資物業）。聯交所認為，公司持有聯營公司少數股權，對其資產及業務營運並無控制權。

資產方面，於2021年9月30日，公司資產為13.58億元，聯交所不認為公司持有足夠資產以支持其業務運作。

華廈置業由在1961年由已故「工廈大王」、鍾培生祖父鍾江海創立，鍾培生並不在集團董事局之中，但其父鍾仁偉為集團股東兼執董，而據2022年報鍾仁偉夫婦共持股12.3%股權；鍾仁偉的哥哥鍾棋偉則是集團主席。

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華廈置業︰聯交所指公司不適合繼續上市　考慮是否要求覆核

責任編輯︰梁浩碩

港股 華廈置業（00278） 停牌

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