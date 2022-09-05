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【迷因股】3B家居BBBY財務總監於紐約墮樓身亡　震撼美股市場、近期傳出受查

股市 18:12 2022/09/05

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【迷因股】3B家居CFO突墮樓身亡　震撼美股市場

「迷因股（Memes stock）」Bed Bath & Beyond（美：BBBY，3B家居）證實CFO Gustavo Arnal死訊，震撼美股市場。紐約警方指，星期五有一名男子從倫納德街56號 Jenga Building 18樓墮樓身亡，法醫將發表死因。Gustavo Arnal享年52歲，2020年加入3B家居，3B家居表示深感悲痛。

3B家居主席Harriet Edelman聲明指，向Gustavo家人致深切哀悼，與Gustavo共事深感自豪，所有員工會永遠懷念他。

BBBY近期成「迷因股」　Arnal傳受查

3B家居為近期迷因股，股價在8月上半月內，由5.07美元炒上30美元，一度累升4.9倍，成交單日曾多達88億美元，登上美股十大成交，但隨即在4日後跌至10美元以下。

綜合外電報道，Arnal與投資者Ryan Cohen被控參與拱抬股價再拋售股票計劃，誇大公司價值，Arnal逝世11天前，在美國法院被投資者集體起訴，公司認為以目前情況判斷，指控亳無根據。訴訟稱，Cohen與Arnal合謀控操股價，令雙方獲利。根路透社道，Arnal8月曾出售5.5萬股股票，套現140萬美元，仍持有25.54萬股。

3B家居發行7995.77萬股，大股東RC VENTURES持有945.01萬股或9.81%。

3B家居拒絕就訴訟回應，希望各界尊重Gustavo家庭及私隱。

日前，3B家居宣布計劃裁員20%，關閉150家門店，以削減成本，並從摩通及 Sixth Street Partners 獲得超過5億美元的新融資。

【理財要貼地】輸完港股輸美股？譚智樂建議做美元定存　1個月賺息逾2萬港元！

【美股焦點｜BBBY】3B家居本月累升逾3倍　分析認為已加入GME、AMC挾淡倉大軍

記者：譚志偉

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