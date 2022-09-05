▲ 【訪問】渣打吳雅思：首8月境外人民幣債發行量創新高 發美債愈來愈貴 機構改發人債再唱美元慳成本

人民幣滙價近月弱勢，惟無阻企業發境外人民幣債券勢頭。渣打銀行（香港）董事總經理吳雅思接受訪問時表示，今年首8個月，不計存款證，人民幣離岸市場中，境外人民幣債券累計發行量達到2660億元人民幣，按年增約27%，且創同期歷史新高。

她指上月境外人民幣發債活動較蓬勃，不止中資機構在香港發債，境外金融機構亦因美元債發行成本節節攀升，改為發行離岸人民債再轉換成美元能顯著降低融資成本。她認為這亦可能顯示境外投資者本身對境外人民幣債券有信心和需求。

對於短期內市場會否隨着人民幣滙價朝「七算」貶值而發行更多人民幣債，她認為難以預測，指市場窗口很短期，且視乎環球加息速度和步伐，但該行會協助企業客把握窗口，捕捉最好價錢發債。

另方面，該行協助內地機構客通過債券通南向通投資境外債。她說國內有證券行、銀行都有興趣買境外人民幣債，有時也因境外債券回報率優於境內同等信用評級債，故更希望經此途徑買境外債。

東盟走廊、南亞網絡收入按年增

回顧上半年渣打集團 （02888） 「中國 — 東盟走廊」網絡收入按年增36%，吳指該走廊業務動能今年以來明顯改善，相信與區域全面經濟伙伴協定（RCEP）今年初生效、供應鏈因疫情而受障礙而帶來該走廊網絡收入在過去兩年曾放緩等因素有關。同期「中國 — 南亞」的網絡收入增24%，接近返回疫前水平。

她指，集團的從中國「走出去」的業務收入，主要是中資機構客，當中一些到海外進行工程總承包（EPC）項目。「走入」中國的業務收入方面，需靠人民幣國際化進程的不斷開放、債券通等互聯互通機制、直接投資中國銀行間債市（CIBM Direct），引入外資到內地，過去兩年由於中國國債回報率相對吸引，該行作為主要的做市商和託管銀行，在該方面生意有一定規模。惟今年美國加息，她指首季入境（inbound）的投資者投資中國國債意欲放緩，上季仍因中國國債孳息率相對沒以往吸引，該方面的入境投資意欲未見回復。

人民幣國際化方面，吳認為，企業在境外使用人民幣的意欲有一定增強，指人民幣跨境支付系統去年在全球處理334萬宗跨境人民幣交易，涉款79.6萬億元人民幣，按年增長52%。該行有客戶在印尼進行海外直接投資，採用人民幣而不再用美元，該行提供的服務包括為客戶將人民幣資金兌換成當地貨幣、在當地提供人民幣流動性。

▲ 吳雅思認為，企業在境外使用人民幣的意欲有增強。（陳國峰攝）

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記者：胡學能