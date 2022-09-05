【港交所專訪】港股通准納海外公司　姚嘉仁冀吸「世界級品牌」香港上市

▲ 【港交所專訪】港股通研納海外公司 姚嘉仁冀吸「世界級品牌」香港上市

中證監副主席方星海上周五宣布3項措拖擴大內地和香港金融市場合作，包括將合資格、在香港主要上市的外國公司納入滬深港通，港交所 （00388） 姚嘉仁接受本報專訪時形容，中證監最新表態是港交所發展的重大里程碑，並認為在港股通接納外國公司，可令香港成為「世界級品牌」吸引中國廣大投資者、流動性的「唯一和不可替代的的國際市場」。

姚嘉仁承認，海外公司在港股市場規模只佔單位數百分比，引入港股通將大大增強香港集資中心的能力。他表示，雖然港交所爭取上市企業時不限於一個地區或一個行業，但認為新舉措更能吸引想爭取廣大中國投資者或擴大中國市場品牌的大型企業。

「（大量海外公司上市）未必是即時，但這開放將是關鍵里程碑。」姚嘉仁以近年港股市場改革為例，數年間香港由以往服務大量國企上市，變成更多元化地服務新經濟行業，料新機制可進一步完善香港市場。

港交所近期預告增加海外辦事處部署，包括歐美市場，姚嘉仁稱，一旦海外公司需求旺盛時，一定會再增加海外辦公室的資源，而且不單在海外發展，內地投資者基礎不斷擴大，港交所也擬增加內地部署。

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記者：麥德銘