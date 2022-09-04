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【歐洲能源危機】北溪一號無限期關閉　市場憂周一歐洲天然氣價再次飆升

宏觀解讀 23:11 2022/09/04

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俄羅斯原定昨日（3日）恢復北溪一號（Nord Stream）天然氣供應，最終以「設備故障」為理由暫停，及後更宣布無限期暫停北溪一號供應天然氣。市場關注歐洲天然氣價格周一（5日）或迎來新一輪升勢。

北溪管道供應歐洲三分一天然氣

從波羅的海到德國的北溪管道供應了從俄羅斯出口到歐洲的天然氣的約三分之一，俄羅斯入侵烏克蘭後持續減少對歐洲的天然氣流量，但在上周停止進行維護前，管道僅以 20% 的產能運行，導致電力成本不斷飆升，

歐洲指責俄羅斯將能源供應武器化，俄方則稱之為與西方就烏克蘭衝突的後果進行的「經濟戰爭」，又將供應中斷歸咎於西方制裁和技術問題。分析指，俄羅斯再次暫停供應天然氣，氣價可能會再次飆升

德國為停止進口俄羅斯天然氣作準備

德國作為歐洲最大的天然氣消費國，總理肖爾茨（Olaf Scholz）周日表示，德國一直在為完全停止進口俄羅斯天然氣做準備，目前正處於應對供應減少的三階段緊急計劃的第二階段。德國已開始開發液化天然氣 （LNG） 接收站，以使其能夠從全球供應商處接收天然氣，並擺脫俄羅斯的天然氣進口。

但德國聯邦網絡署能源監管機構主席穆勒（Klaus Mueller）早前表示，即使德國的天然氣儲備 100% 裝滿，如果俄羅斯完全停止天然氣流動，它們也將在2.5個月內清空。

相關文章：

【歐洲能源危機】俄天然氣企業Gazprom於9月起停止向歐公用企業Engie輸氣　聲稱涉及合同糾紛

【歐洲經濟】瑞士百達：歐元區通脹還未見頂　料第4季CPI或達10%

編輯：葉志偉

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