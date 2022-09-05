【北溪一號】Nord Stream淪「No Stream」　歐洲天然氣價開市再飆升30%

俄羅斯原定周六（3日）恢復北溪一號（Nord Stream）天然氣供應，最終以「設備故障」為理由暫停，及後更宣布無限期暫停北溪一號供應天然氣。因應俄羅斯通往歐洲的主要天然氣供應管道之一將無限期關閉後，歐洲天然氣價格週一飆升至30%，引發外界對歐盟今年冬天天然氣短缺和天然氣配給的新擔憂。

周一開市時時，歐洲基準天然氣價格飆升至每兆瓦時272歐元（MWh），較一年前升近4倍。

北溪管道為歐洲天然氣重要命脈

從波羅的海到德國的北溪管道以往供應從俄羅斯出口到歐洲的天然氣的約三分之一，俄羅斯入侵烏克蘭後持續減少對歐洲的天然氣流量，令北溪一號重要性更加提高，但在上周停止進行維護前，管道僅以 20% 的產能運行，導致電力成本不斷飆升。

歐洲指責俄羅斯將能源供應武器化，俄方則稱之為與西方就烏克蘭衝突的後果進行的「經濟戰爭」，又將供應中斷歸咎於西方制裁和技術問題。分析指，俄羅斯再次暫停供應天然氣，氣價可能會再次飆升

德國為停止進口俄羅斯天然氣作準備

德國作為歐洲最大的天然氣消費國，總理肖爾茨（Olaf Scholz）周日表示，德國一直在為完全停止進口俄羅斯天然氣做準備，目前正處於應對供應減少的三階段緊急計劃的第二階段。德國已開始開發液化天然氣 （LNG） 接收站，以使其能夠從全球供應商處接收天然氣，並擺脫俄羅斯的天然氣進口。

但德國聯邦網絡署能源監管機構主席穆勒（Klaus Mueller）早前表示，即使德國的天然氣儲備 100% 裝滿，如果俄羅斯完全停止天然氣流動，它們也將在2.5個月內清空。

【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：

【歐洲能源危機】俄天然氣企業Gazprom於9月起停止向歐公用企業Engie輸氣 聲稱涉及合同糾紛

【歐洲經濟】瑞士百達：歐元區通脹還未見頂 料第4季CPI或達10%

編輯：葉志偉