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【新股IPO】粉筆科技通過上市聆訊　騰訊子企持股約14%、上半年收入跌23%

新股IPO 15:45 2022/12/08

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【新股IPO】粉筆科技通過上市聆訊　騰訊子企持股約14%、上半年收入跌23%

內地非學歷職業教育培訓機構粉筆科技周三（7日）通過上市聆訊，公司主要收益來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料。公司今年上半年收益達14.51億元（人民幣，下同），按年下跌23%，期內虧損接近3.92億元，按年收窄58.6%。花旗、中金以及美銀證券為聯席保薦人。

騰訊 （00700） 旗下騰訊計算機、Tencent Mobility、Triple Max、TPP Opportunity、 TPP等公司共持股14.13%，其副總裁李朝暉為粉筆非執行董事，負責為集團提供業務策略建議。

集團預計集資額將於明年及2024年於線上線下作豐富課程內容及擴大學員群體；加強技術及內容開發能力；開展營銷活動及一般企業用途。

粉筆科技主要為謀求在公共職務和事業單位，以及其他若干專業和行業發展的成人學員，提供全套的招錄和資格考試培訓課程。截至2022年6月30日，其線上平台已積累約4320萬名註冊用戶及4930萬線上付費人次。此外，粉筆科技亦建立當地營運中心線下網絡，覆蓋31個省、自治區及直轄市的220多個城市，累計超過190萬線下付費人次。

此外，粉筆科技的線下業務受到了COVID-19疫情的影響，以及若干招錄類及資格證考試因疫情而延後，短期內的經營業績將會受到上述因素的不利影響。

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記者：梁安琪

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