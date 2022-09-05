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【解碼｜本地銀行股】港銀營運環境未來12至18個月料改善　摩通睇好一隻銀行股

股市 09:00 2022/09/05

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港銀營運環境未來12至18個月料改善，摩通睇好一隻銀行股。

本地銀行股上半年業績已全部揭盅，摩通指大部份港銀業務遜預期，因淨息差擴闊的效應，遭到緩慢的手續費收入與信貸成本上升所抵銷。摩通相信，市況持續波動，連同投資者對經濟與內房問題持審慎看法，短期內將限制港銀股價。不過，有關負面影響大致已反映在港銀現估值與股價，摩通料港銀營運環境未來12至18個月將改善。

總結上半年，港銀盈利按年倒退18%，遠超去年全年的8%跌幅，因貸款增長動力受累第五波疫情，市況欠佳亦令手續費收入呆滯。同時，內房資產質素持續惡化下，港銀信貸成本亦有所上升。

港銀淨息差自2018年後首次復甦，上半年淨息差較去年下半年擴闊3至7點子，因港元銀行同業拆息（HIBOR）與倫敦銀行同業拆息（LIBOR）雙雙走高。

港銀本月儲局議息後加P機會大

摩通預期，港銀很大機會在本月稍後時間的美國聯儲局議息後，上調最優惠利率（P），倘往來及儲蓄存款（CASA）以與P息同等的幅度走高，將不利淨息差，但有關影響有望被 HIBOR上升所抵銷。

展望下半年，於社交距離措施放寬及經濟重啟下，大部份港銀預期貸款增長動力好轉，但摩通直言對有關看法信心不大 ，主因是病毒變種持續。同時，下半年在傳統商業費用復甦，以及去年同期低基數效應下，摩通料港銀手續費收入重拾動力，但全年錄雙位數跌幅將無可避免。

內房風險方面，中銀香港 （02388） 的信貸成本及不良貸款形成等都優於同業，也是唯一上半年撥備前盈利與盈利增長均屬正數的港銀，期內股東回報率（ROE）亦是行內最高。基於上述原因，一眾港銀中，摩通行內首選股為中銀香港。另外，倘淨息差擴大、內房信貸風險消退，摩通料恒生 （00011） 股價將有機會隨大市走高。

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記者：余倩敏

港股 拆息 香港 銀行 美國 中銀香港（02388）

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