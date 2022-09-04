【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期

土耳其內政部早前公布，當地加密貨幣平台Thodex創辦人兼行政總裁Faruk Fatih Ozer涉嫌捲款潛逃，至近日落網被捕，他面臨最高40,564 年刑期。2017 年成立的Thodex為土耳其加密貨幣平台，擁有40多萬名用戶。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

去年4月Faruk Fatih Ozer以「外部投資」為由，暫停平台交易4至5日。他其後又聲稱，公司受到網路攻擊，需要停止交易，但他當時稱客戶資金仍然安全，更承諾短期內將向客戶退還資金。然而同日，土耳其警方拘捕62人，並凍結了該公司帳戶。Faruk Fatih Özer則早已逃之夭夭，FBI更向他發出「紅色通緝令」。

摩通推薦13隻 長倉策略首選股份【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

《彭博》3月曾報道，當地警方已起訴Thodex創辦人和管理層共21人，指控他們涉嫌建立犯罪組織、透過資訊系統進行詐騙以及洗錢，要求判處每人最高40,564年刑期。

現時起訴書中所列交易所倒閉造成的總損失為3.56億里拉（約2,400萬美元），遠低於區塊鏈數據分析公司Chainalysis 在 2 月份報告中估計的逾20億美元。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機