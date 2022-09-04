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【監守自盜】加密貨幣平台創辦人涉捲2000萬美元潛逃　被捕後面臨最高4萬年刑期

環球政經 20:25 2022/09/04

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土耳其內政部早前公布，當地加密貨幣平台Thodex創辦人兼行政總裁Faruk Fatih Ozer涉嫌捲款潛逃，至近日落網被捕，他面臨最高40,564 年刑期。2017 年成立的Thodex為土耳其加密貨幣平台，擁有40多萬名用戶。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

去年4月Faruk Fatih Ozer以「外部投資」為由，暫停平台交易4至5日。他其後又聲稱，公司受到網路攻擊，需要停止交易，但他當時稱客戶資金仍然安全，更承諾短期內將向客戶退還資金。然而同日，土耳其警方拘捕62人，並凍結了該公司帳戶。Faruk Fatih Özer則早已逃之夭夭，FBI更向他發出「紅色通緝令」。

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《彭博》3月曾報道，當地警方已起訴Thodex創辦人和管理層共21人，指控他們涉嫌建立犯罪組織、透過資訊系統進行詐騙以及洗錢，要求判處每人最高40,564年刑期。

現時起訴書中所列交易所倒閉造成的總損失為3.56億里拉（約2,400萬美元），遠低於區塊鏈數據分析公司Chainalysis 在 2 月份報告中估計的逾20億美元。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 經濟 土耳其里拉 區塊鏈 土耳其 美元

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