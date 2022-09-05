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【香港品牌】糕點店聘金齡婦女留住香港味道　高峰期日售過千件糕點（有片）

商業 11:30 2022/09/05

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「糕點時光」（Time To Gold）於疫下開設門店，成功扭轉行業形象，吸引不少年輕顧客，於高峰期甚至日銷過件糕點。（曾耀輝攝）

近年盛行古早味風潮，大部分均為西式、台式的食物，鮮少見香港傳統食品的蹤影。不過，有售賣本地傳統糕點的中小企卻成功突圍而出，主打本地古早味食品。「糕點時光」（Time To Gold）於疫下開設門店，成功扭轉行業形象，吸引不少年輕顧客，於高峰期甚至日銷過千件糕點。

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【市場拓展】南韓樂天集團拓展零售餐飲業務　在越南建智能物流中心

提到一般大眾對傳統糕點的形象，糕點時光的兩位創辦人楊明珠（Celeste）、李昕君（Anita）表示：「香港人十分喜歡愛西式、台式的古早味蛋糕，但其實同樣是傳統的糕餅，為何沒有人欣賞香港的東西，甚至覺得過時、廉價？我們希望保留這種傳統糕點文化，起初在社交平台亦得到不俗的反響，因此決定開設實體店。」

至於如何提升整個行業的形象，Celest及Anita反映，最重要的是管理好衛生問題。「因為本地的傳統糕點很多時候是老一輩在做，未必有食物製造牌照，一般是在家中製作產品然後在街邊販售，沒有基本的食品安全、衛生知識。」因此，她們決定控制好製作流程及包裝，並在用料上下足功夫。

西營盤開自家店　吸引街坊客及大學生

兩位創辦人聘用的都是一些金齡或半退休的基層婦女，讓她們發揮手藝製作糕點。品牌於今年年初進駐銅鑼灣誠品，高峰期日售千件糕點，主要的客群是在附近上班的OL，又參與了「香港社會企業挑戰賽」並躋身8強，最近更於西營盤開設自家店，吸引了不少街坊客及大學生光顧。

Anita提到：「姨姨的手藝很好，她們有很多年做糕點的經驗，做得很好吃。但為甚麼古早風、西餅的風潮那麼厲害，香港本地的傳統好東西卻沒人認識」。她指出，當中的關鍵是與市場溝通的橋樑。

迎合近年養生風氣

她表示，上一輩未必知道現在市場需要甚麼口味、如何與現在的年輕顧客溝通。故為了改變行業形象，她們選擇重新包裝產品來吸引眼球，並使用有機的健康材料，一改「糕點等於甜、腻」的形象。

兩位創辦人又提到，其實傳統糕點的優勢在於多為用蒸、煮的方式烹調，正好迎合近年的養生風氣。品牌的糕點亦以無卡路里的甜菊糖取代白糖並用上核桃、紅棗及杞子等健康食材。因此成功吸引年輕人，又吸引到有糖尿病等健康憂慮的長者。

Celeste表示，「現在大家都會對食品健康或用料較有要求，由粉、糖到豆這些原材料，我們盡量先選購本地耕作、生產材料，提升整個產品價值。」

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記者：李智美

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