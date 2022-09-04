【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多

▲ 日本知名牛丼連鎖店「東京チカラめし」近日關閉了有11年歷史、東京最後一間分店 「新宿西口1號店」，令香港分店數量比日本還要多。（「東京チカラめし」Twitter圖片）

日本知名牛丼連鎖店「東京チカラめし」（Tokyo Chikara Meshi）於去年登陸香港，目前在港共有3間分店。惟近日卻關閉了有11年歷史、東京最後一間分店 「新宿西口1號店」，令香港分店數量比日本還要多。而在香港銷售表現佳的原因在於，港人的人均消費更高、店舖收入更多。

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事實上，「東京チカラめし」最高峰時曾於日本全國擁有132間分店，惟近年因為人才培訓步伐追不上，令當地客量大減，分店相繼結業。到了2021年5月，全國只剩3間分店。新宿西口1號店亦於近日結業，同時意味著東京再無分店。

日本消費者愛單點 港人喜叫套餐

該企於去年開拓海外市場，第一間海外分店就設於香港。發言人表示，日本及香港最大的分別是人均消費。日本人平均消費約500至700日圓（約27至40港元），香港人收入較高，而且在飲食方花費較豪爽面，人均消費可在900日圓（約50港元）以上。

另外，日本的消費者通常只會單點點牛丼，最多加大、加麵豉湯；香港人則很少會單點牛丼，喜愛追加溫泉蛋、餃子、飲品等套餐搭配，故店舖收入較高。

未來，除了香港，「東京チカラめし」亦會考慮進軍印尼、泰國及中國內地等市場。

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責任編輯：李智美