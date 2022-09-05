LBJ發三父子入樽照 暗示想3人同打NBA？

美國NBA球星勒邦占士征戰球場多年，何時退役成為不少球迷熱烈討論的議題。早已有傳占士等待大仔Bronny加入NBA，完成父子同隊作賽的夢想。近日占士貼出連同二仔Bryce的入樽照片，被猜測他想在NBA上實現三父子同場競技。

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勒邦占士（LeBron James，簡稱LBJ）上周六（3日）在社交平台Instagram發文，貼出父子三人的入樽「合照」，並寫道「三強聯手，三個帝王」（Triple Entendre!!! 3 Kings）。外媒猜測，LBJ可能想完成三父子在NBA比賽的夢想。

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LBJ兩個兒子籃球天賦備受關注，大仔Bronny今年將滿18歲，曾為加州籃球名牌高中Sierra Canyon學生。有報道指出，Bronny最快參加2023年選秀，二輪被揀中的機會較大。但據悉二仔Bryce天賦更高，更有可能獲球隊高順位揀選。

現年37歲的LBJ早已表明希望打到40歲，暗示想同Bronny同隊打波，有關注球隊未來的選秀權。但Bryce年僅15歲，如果要等到他加入NBA，LBJ起碼要在NBA作賽至41歲。

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責任編輯：吳漢培