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【新股IPO】福士CFO：暫未就保時捷IPO作最終決定　料成歐洲歷來最大IPO之一、市值堪比哪些車廠？

新股IPO 15:42 2022/09/05

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福士將於周一商討保時捷IPO事宜　最快或在9月底進行IPO

福士汽車（Volkswagen，內地譯大眾汽車）早前已經對保時捷IPO進行了可行性研究，並在今日召開會議，討論保時捷上市事宜。福士汽車首席財務官Arno Antlitz表示，目前正在為保時捷的潛在上市作準備，但暫未作出最終決定，不過相信潛在的IPO收益，將會為品牌轉型提供更大的靈活性。

若落實分拆上市，保時捷有望成為歐洲歷來最大型IPO之一。

除此以外，福斯汽車將決定是否批准向保時捷汽車控股（Porsche Automobil Holding）—保時捷和皮耶希（Piech）家族的主要投資工具—出售25%股份外加一股普通股。

據外電報道指，保時捷是次IPO的估值將介乎600億至850億美元（折合約4680億至6630億港元），吸引包括卡塔爾投資局、普徠仕（T Rowe Price Group）等投資者。此外，據悉公司亦在留意千億富豪對這一IPO的興趣，包括RedBull創辦人Dietrich Mateschitz、LVMH集團董事長Bernard Arnault。

以外電引述的保時捷估值，其上市後市值規模，與市值609億美元的福特汽車（美：F）、市值560億美元的通用汽車（美：GM）、市值613億美元的平治（德：MBG）等主流車廠相若。

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記者：梁安琪

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汽車 分拆 保時捷 大眾 卡塔爾 美元 IPO

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