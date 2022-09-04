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【新股IPO】福士周一商討分拆保時捷上市　料成歐洲歷來最大IPO之一、市值堪比哪些車廠？

新股IPO 18:58 2022/09/04

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福士將於周一商討保時捷IPO事宜　最快或在9月底進行IPO

福士汽車（Volkswagen，內地譯大眾汽車）公布，將在周一召開會議，討論保時捷分拆上市事宜。福士汽車表示，此前已經對保時捷的IPO進行可行性研究，會在會議上討論是否在本月底或下月初進行首次公開募股。若落實分拆上市，保時捷有望成為歐洲歷來最大型IPO之一。

除此以外，福斯汽車將決定是否批准向保時捷汽車控股（Porsche Automobil
Holding）—保時捷和皮耶希（Piech）家族的主要投資工具—出售25%股份外加一股
普通股。

據外電報道指，保時捷是次IPO的估值將介乎600億至850億美元（折合約4680億至6630億港元），吸引包括卡塔爾投資局、普徠仕（T Rowe Price Group）等投資者。此外，據悉公司亦在留意千億富豪對這一IPO的興趣，包括RedBull創辦人Dietrich Mateschitz、LVMH集團董事長Bernard Arnault。

以外電引述的保時捷估值，其上市後市值規模，與市值609億美元的福特汽車（美：F）、市值560億美元的通用汽車（美：GM）、市值613億美元的平治（德：MBG）等主流車廠相若。

相關文章：

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【新股IPO】保時捷中國CEO：分拆上市事宜需與福士共同商討　保時捷仍維持較高盈利能力

記者：梁安琪

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汽車 分拆 保時捷 大眾 卡塔爾 美元 IPO

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