IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體

《博彭》報道，根據國際貨幣基金組織的 GDP 數據，印度在第一季度擴大了領先優勢，已超越英國成為世界第五大經濟體。

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曾經作為英國殖民地的印度，早在2021年第四季度GDP就已超越英國。而在2022年第一季度，印度的經濟優勢更是進一步擴大，GDP達到8,547億美元，而英國同期僅為8,160億美元。

印度2022年全年GDP增長將超過7%，IFM預計，印度2022年全年GDP規模會繼續領先於英國，僅次於美國、中國、日本和德國。至2027年，印度的經濟體量將比英國高出20%。

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英國商會（BCC）發布最新預測當地經濟將在2022年底前陷入衰退，通脹率將飆升至14%，2022年GDP預期增長為3.3%，低於2021年的7.4%，同時預計2023年GDP增長為0.2%，2024年為1%。

IMF預測英國今年成 世界第六大經濟體 ，緊隨其後的將是法國、意大利、加拿大和韓國。

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