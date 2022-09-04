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IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體

環球政經 18:46 2022/09/04

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《博彭》報道，根據國際貨幣基金組織的 GDP 數據，印度在第一季度擴大了領先優勢，已超越英國成為世界第五大經濟體。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

曾經作為英國殖民地的印度，早在2021年第四季度GDP就已超越英國。而在2022年第一季度，印度的經濟優勢更是進一步擴大，GDP達到8,547億美元，而英國同期僅為8,160億美元。

印度2022年全年GDP增長將超過7%，IFM預計，印度2022年全年GDP規模會繼續領先於英國，僅次於美國、中國、日本和德國。至2027年，印度的經濟體量將比英國高出20%。

【比亞迪 1211】遭「股神」巴菲特沽貨 公司強調經營一切正常 比亞迪一度急瀉逾13%【見下頁

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英國商會（BCC）發布最新預測當地經濟將在2022年底前陷入衰退，通脹率將飆升至14%，2022年GDP預期增長為3.3%，低於2021年的7.4%，同時預計2023年GDP增長為0.2%，2024年為1%。

IMF預測英國今年成世界第六大經濟體，緊隨其後的將是法國、意大利、加拿大和韓國。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文 : 陳楚琨

經濟 國際貨幣基金組織 GDP 英國 印度 通脹

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