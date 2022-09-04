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【互聯網監管】澳洲將調查TikTok、微信等社交媒體用户數據使用情況　無意禁用TikTok

股市 18:18 2022/09/04

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澳洲將調查TikTok、微信等社交媒體用户數據使用情況，但無意禁用TikTok。

澳洲數碼安全及內政部部長Clare O’Neil指，澳洲將就TikTok和微信等社交媒體對用户數據之使用情況進行調查，報告將於明年出爐。

O’Neil接受當地傳媒訪問時表示，數百萬澳洲人正使用一個數據用途成疑的應用程式，為當局構成「現代安全挑戰」。

她又稱，沒有一個國家能就有關憂慮，找到一個簡單的解決方法。

被問到會否禁用TikTok，O’Neil則指未有考慮，但會就審查TikTok考慮一系列選項。

上月澳洲消費者監察部門宣佈，會檢視當地社交媒體競爭情況，有關檢視將研究企業的廣告使用情況，而研究範圍將包括 Facebook（美：META），Instagram，Twitter（美：TWTR），TikTok及Snapchat（美：SNAP）。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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