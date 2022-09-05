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Brooklyn夫婦登香港《Vogue》封面 碧咸嫂IG當新抱透明

環球社會熱點 08:05 2022/09/05

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn妻子Nicola Peltz結婚後，一直盛傳與奶奶碧咸嫂婆媳不和，碧咸嫂至今未有回應事件。Brooklyn與老婆Nicola一同上香港版《Vogue》封面，碧咸嫂在社交帳戶Instagram只標記Brooklyn與《Vogue》帳戶，似乎當新抱Nicola透明。

里安納度傳有新女友 疑與烏克蘭22歲模特熱戀 【下一頁】

Brooklyn與老婆Nicola最近以夫妻姿態登上香港版《Vogue》封面，兩人分別為雜誌拍攝多張相片。英媒《每日郵報》發現，活躍於IG的碧咸嫂（Victoria Beckham）最近在限時動態轉發Brooklyn為雜誌拍攝的獨照，更標記Brooklyn及《Vogue》的IG帳戶；並在大仔帳戶添加粉紅色愛心，表示為Brooklyn感到自豪。

外媒亦留意到，碧咸嫂完全無提及新抱名字，她只讚好大仔雜誌獨照，將Brooklyn夫婦的相片當做透明，盛傳已久的婆媳問題似乎確有其事。

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碧咸新抱無諗過著奶奶品牌婚紗 婚禮首曲變母子開舞 【下一頁】

至於Brooklyn及Nicola亦各自在IG轉發《Vogue》的相片，再度一起公開放閃。

據報婆媳問題源於Brooklyn與Nicola婚禮，自此碧咸夫婦與Nicola關係勢成水火。消息人士指，碧咸夫婦拒絕為Brooklyn申請綠卡款項找數、據悉碧咸嫂在巴黎時裝週冷落Brooklyn夫婦，與過往態度截然不同。

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責任編輯：郭麗明

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