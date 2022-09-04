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美國男偷小型飛機被捕 曾揚言撞超級市場（有片）

環球社會熱點 18:15 2022/09/04

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美國密西西比州日前出現一架小型飛機急降事件，駕駛者被警方拘捕。警方事後表示，一名機場男員工偷取小型飛機，並無牌飛行飛機，而且曾揚言要撞向當地的一間超級市場，案件仍在調查中。

特朗普稱拜登為「國家敵人」狠批言論惡毒分裂美國 【下一頁】

密西西比州警方上周六（3日）發表聲明，確認被捕者為機場員工帕特森（Cory Wayne Patterson）。警方指帕特森於當日凌晨5時08分，在Tupelo區域機場偷走一架雙引擎小型飛機，並隨即起飛。

15分鐘後，帕特森從機上打通報警電話，並揚言將要駕駛飛機撞向當地的沃爾瑪（Walmart）超級市場。超級市場及附近區域需要緊急疏散，多條街道被迫封閉。

民眾目擊小型飛機

「細威」美網第3圈止步 淚別球壇感謝姐姐成就自己 【下一頁】

警方派談判人員與帕特森聯絡，並說服他降落回機場。但帕特森在最後階段放棄降落，駕駛飛機朝西北方向飛行，並失去聯絡。警方4小時重新與帕特森建立聯絡，後者確認已急降在田野中。

警方估計帕特森曾接受飛行教學，但相信他並無飛行牌照，暫時仍在調查事件。警方指出，帕特森在機場主要工作為幫飛機入油。

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責任編輯：吳漢培

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