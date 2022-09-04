【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）

下一篇文章
【新股IPO】福士周一商討分拆保時捷上市 料成歐洲歷來最大IPO之一、市值堪比哪些車廠？
美國8月份非農就業職位增加31.5萬個，高於預期30萬個，創2021年4月以來最低增幅，亦低於7月52.8萬個，加上失業率上升，令市場對本月下旬議息會議加息預期稍為降溫。本周除經濟數據外，聯儲局正副主席均會露面發表講話，會是通脹數據公布前的焦點。
美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將會出席卡托研究所舉辦有關貨幣政策的會議，預計周四（8日）會發表講話。另外，聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）本周亦會就美國經濟前景發表講話，在通脹數據下周公布前，兩人的發言將受市場密切關注。
隨著加息預期持續升溫，美國10年期國債息率升穿3.2厘，貝萊德指上周五的勞工報告顯示薪金增長放緩令市場鬆一口氣，但認為利率會長期走高，現時仍未到達高點，預期長債收益率升勢將會持續。
歐洲央行周四亦會舉行議息會議，歐元區8月通脹按年升9.1%，續創新高，甚至較7月8.9%繼續上升，故市場預期本周歐央行將較大機會加息0.75厘，以壓制通脹。渣打指，歐央行要面對不能避免的衰退，又要應對愈來愈高的通脹，如何處理當中的衝突將非常困難。
美國下周將公布標普全球服務業及綜合PMI終值，預期與初值變化不大。聯儲局周四亦會發布褐皮書，市場可進一步分析每個地區的經濟報告。另外，周五亦會公布7月消費信貸數字，預期為330億美元，較6月有所減少。
|本周外圍重點數據一覽
|日期
|項目
|預期
|前值
|06/09/2022
|8月標普全球服務業PMI
|44.2
|44.1
|8月標普全球綜合PMI
|45
|45
|8月ISM服務指數
|55.4
|56.7
|07/09/2022
|7月貿易收支
|-703億美元
|-796億美元
|08/09/2022
|美國聯儲局發布褐皮書
|首次申領失業救濟金人數
|24萬
|23.2萬
|連續申領失業救濟金人數
|143.8萬
|143.8萬
|09/09/2022
|7月消費信貸
|330億美元
|401.54億美元
|7月企業庫存（按月）
|0.8%
|0.8%
相關文章：
【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局降通脹行動未完成 美國經濟軟著陸非常困難
【美股焦點】Lululemon上季盈利收入勝預期 上調全年度業績指引 盤後升9.7%
編輯：葉志偉