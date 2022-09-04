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【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）

宏觀解讀 19:07 2022/09/04

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【美股一周前瞻】美國8月消費信貸周五出爐　聯儲局正副主席將發表講話　專家：美國10年期債息仍有上升空間（附數據表）

美國8月份非農就業職位增加31.5萬個，高於預期30萬個，創2021年4月以來最低增幅，亦低於7月52.8萬個，加上失業率上升，令市場對本月下旬議息會議加息預期稍為降溫。本周除經濟數據外，聯儲局正副主席均會露面發表講話，會是通脹數據公布前的焦點。

貝萊德預期長債息率續升

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將會出席卡托研究所舉辦有關貨幣政策的會議，預計周四（8日）會發表講話。另外，聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）本周亦會就美國經濟前景發表講話，在通脹數據下周公布前，兩人的發言將受市場密切關注。

隨著加息預期持續升溫，美國10年期國債息率升穿3.2厘，貝萊德指上周五的勞工報告顯示薪金增長放緩令市場鬆一口氣，但認為利率會長期走高，現時仍未到達高點，預期長債收益率升勢將會持續。

歐央行預期加息0.75厘

歐洲央行周四亦會舉行議息會議，歐元區8月通脹按年升9.1%，續創新高，甚至較7月8.9%繼續上升，故市場預期本周歐央行將較大機會加息0.75厘，以壓制通脹。渣打指，歐央行要面對不能避免的衰退，又要應對愈來愈高的通脹，如何處理當中的衝突將非常困難。

美國下周將公布標普全球服務業及綜合PMI終值，預期與初值變化不大。聯儲局周四亦會發布褐皮書，市場可進一步分析每個地區的經濟報告。另外，周五亦會公布7月消費信貸數字，預期為330億美元，較6月有所減少。

本周外圍重點數據一覽
日期 項目 預期 前值
06/09/2022 8月標普全球服務業PMI 44.2 44.1
8月標普全球綜合PMI 45 45
8月ISM服務指數 55.4 56.7
07/09/2022 7月貿易收支 -703億美元 -796億美元
08/09/2022 美國聯儲局發布褐皮書
首次申領失業救濟金人數 24萬 23.2萬
連續申領失業救濟金人數 143.8萬 143.8萬
09/09/2022 7月消費信貸 330億美元 401.54億美元
7月企業庫存（按月） 0.8% 0.8%

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編輯：葉志偉

 

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美股 貨幣政策 加息 美國聯儲局 歐洲央行 通脹 議息 失業率

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