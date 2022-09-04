【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬

因疫情影響澳洲封關2年，流失了不少到該國工作假期的人士及外國學生，導致當地勞動力不足。澳洲政府上周五宣布，為解決技能和勞動力短缺問題，下個財政年度將增加3.5萬個移民名額至19.5萬。

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澳洲內政部部長Clare O'Neil，提到過去2年，護士需要雙倍甚至三倍輪班、因缺乏地勤人員航班被取消、水果因為沒有人採摘而在樹上腐爛。

她補充稱，疫情影響嚴重，「即使我們用盡了所有方法，仍然會缺數千名，至少在短期內如此。她又表示，不少「最優秀、最聰明的人」會選擇移民到加拿大、德國和英國，而不是澳洲。

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Clare O'Neil形容澳洲的移民計劃描「極其複雜」，有70多個獨有的簽證計劃。為了國家利益，澳洲將成立小組來重組該國的移民計劃。

澳洲總理Anthony Albanese上周四宣布，明年將在職業教育學校提供18萬個免費名額，耗資11億澳元，以填補國家技能及勞動力短缺。

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