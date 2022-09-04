  • 31°C
香港時間 : 2022904日 (週日) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【技術移民】為解決技能和勞動力短缺問題　澳洲移民名額增加3.5萬至19.5萬

環球政經 18:03 2022/09/04

分享：

分享：

因疫情影響澳洲封關2年，流失了不少到該國工作假期的人士及外國學生，導致當地勞動力不足。澳洲政府上周五宣布，為解決技能和勞動力短缺問題，下個財政年度將增加3.5萬個移民名額至19.5萬。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

澳洲內政部部長Clare O'Neil，提到過去2年，護士需要雙倍甚至三倍輪班、因缺乏地勤人員航班被取消、水果因為沒有人採摘而在樹上腐爛。

她補充稱，疫情影響嚴重，「即使我們用盡了所有方法，仍然會缺數千名，至少在短期內如此。她又表示，不少「最優秀、最聰明的人」會選擇移民到加拿大、德國和英國，而不是澳洲。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Clare O'Neil形容澳洲的移民計劃描「極其複雜」，有70多個獨有的簽證計劃。為了國家利益，澳洲將成立小組來重組該國的移民計劃。

澳洲總理Anthony Albanese上周四宣布，明年將在職業教育學校提供18萬個免費名額，耗資11億澳元，以填補國家技能及勞動力短缺。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

出入境管制 疫情 簽證 經濟 移民 工作假期 澳洲 澳元

上一篇文章

IMF：印度超越英國成全球第五大經濟體

下一篇文章

【能源戰】G7將對俄羅斯石油價格設上限　俄羅斯：設備故障暫停供氣　歐盟稱已有所準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐控股5】聯儲局傳結束 對滙豐長達10年執法令
【滙豐控股5】聯儲局傳結束 對滙豐長達10年執法令
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆罕默德妹妹出嫁 傳統婚禮載哥載舞
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆罕默德妹妹出嫁 傳統婚禮載哥載舞
湯文亮：不會說後悔買樓
湯文亮：不會說後悔買樓
【港股點睇】股神沽貨踩多港股一腳 北水打對台重新淨流入
【港股點睇】股神沽貨踩多港股一腳 北水打對台重新淨流入
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬
【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
【行業規範】 歐盟要求廠商 維護手機電池及備件供應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款